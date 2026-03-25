◇第98回選抜高等学校野球大会 2回戦 智辯学園 2-1 神村学園(25日、甲子園球場)

智辯学園(奈良)が1点を争うロースコアの接戦を制し、ベスト8進出を決めました。

智辯学園は1回戦で花巻東(岩手)を3安打完封したエース杉本真滉投手がこの日も先発。立ち上がりの初回には、制球が甘くなり四球と連打でいきなり1失点します。それでも続くピンチでなんとか後続を打ち取り最少失点でしのぎます。

一方、打線は神村学園のエース龍頭汰樹投手に苦戦し、3回までヒットが出ません。4回以降は各打者が対応し毎回ヒットを放ちますが後が続かず、7回には1死2塁からライト前へヒットを放ちますが、ライトの梶山侑孜選手の好返球で果敢に得点を狙った2塁ランナーが本塁タッチアウト。1点が遠く同点に追いつけません。

それでも8回には無死2塁のチャンスを作った智辯学園。外野フライ二つ、二つのタッチアップでようやく同点に追いつくと、延長10回タイブレークではノーアウト満塁とし、1死後にセンターへの犠牲フライで勝ち越しに成功しました。

この試合ここまで智辯学園のマウンドに上がり続けた杉本投手は、尻上がりに調子を上げ、初回以降わずか2安打無失点に抑える好投を見せていました。そして勝ち越した10回の裏のマウンドにもあがるとしっかり3人で締め、勝利をつかみました。エースの143球の熱投で、智辯学園はベスト8進出を決めました。