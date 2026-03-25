タイで新型ランドクルーザーFJ発表。日本外初の生産拠点として世界へ展開

2026年3月21日にトヨタのタイ法人であるトヨタモータータイランドは、本格オフロードSUVの新型「ランドクルーザーFJ」の公式発表会を実施しました。

ランドクルーザーとして70年以上の歴史の中で、初めて日本国外の工場で生産されるモデルとなります。

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「Bold and Unbound（大胆に、縛られずに）」をテーマに掲げ、タイ国内市場だけでなくグローバル市場を見据えた戦略的なモデルとして位置付けられています。

発表会は、トヨタモータータイランドの社長である山下典昭氏の挨拶から始まりました。

山下氏はまず、ランドクルーザーというブランドが持つ長い歴史と実績について触れました。

ランドクルーザーの歴史は1951年に誕生した「トヨタBJ」から始まり、その後1960年代には40シリーズが登場するなど、70年以上にわたって進化を続けてきました。

現在までに世界で1200万台以上が販売されており、長年にわたって多様な環境でテストされ、独自のアイデンティティを確立。

山下氏はこの歴史に触れ、「ランドクルーザーのコアバリューは信頼にあります。どこへでも行け、生きて帰ってこられるという信頼です」と語り、ブランドの根幹にある哲学を強調しました。

また、タイ市場におけるトヨタの取り組みについても言及がありました。

タイではこれまで「ハイラックスチャンプ」などのモデルが成功を収めており、市場シェアの大部分を占めるなど、強固な基盤を築いています。この実績を踏まえ、今回の新型ランドクルーザーFJの生産拠点としてタイが選ばれた背景が説明されました。

山下氏は「ランドクルーザーFJは、日本以外で完全に製造される初めてのランドクルーザーです」と述べ、タイのバンポー工場がグローバルな生産拠点として重要な役割を担うことを明らかにしています。

タイ国内での初年度の販売目標は5000台に設定されており、さらに日本を含む60カ国以上に年間4万台以上を輸出する計画が明かされました。これはタイの自動車産業にとっても大きな意味を持つ動きと言えます。

発表会にはランドクルーザーのチーフエンジニアである内山正弥氏が登壇

続いて、ランドクルーザーのチーフエンジニアである内山正弥氏が登壇し、新型ランドクルーザーFJの開発背景とコンセプトについて詳細な説明を行いました。

内山氏は、ランドクルーザーがこれまでステーションワゴン、ヘビーデューティ、ライトデューティという3つのラインに分かれて進化してきた歴史を振り返りつつ、今回のモデルがランドクルーザーファミリーの新たな一員としてどのような位置付けにあるのかを解説。

開発にあたり、内山氏は「Trust（信頼）」というランドクルーザー本来の価値を維持することを最優先としたと述べています。

「どこへでも行ける信頼、あらゆる困難を乗り越える信頼、そして安全に家へ帰る信頼。これらが私たちが提供すべき真の価値です」と語り、品質、耐久性、信頼性の追求に妥協がないことを示しました。

その上で、新型モデルの車名である「FJ」に込められた意味について言及しました。

「FJは、Freedom（自由）とJoy（喜び）をもたらすクルマです。どこへでも行ける自由と、自分らしい人生を楽しむ喜びを提供したいと考えています」という内山氏の言葉は、この車が単なる移動手段ではなく、人々の生活に新しい価値をもたらす存在であることを示唆しています。

車両の基本構造には、ハイラックスチャンプなどでも使用されているIMV 0（ラダーフレーム）プラットフォームが採用されています。

内山氏によれば、このプラットフォームを基にしながらも、ランドクルーザーの厳しい基準を満たすためにフレームの強化などが行われました。

開発は日本とタイのエンジニアが協力して進められ、特にタイのオフロードユーザーの実際の声を反映させることで、現地の過酷な環境にも耐えうる仕様に仕上げられています。

新型ランドクルーザーFJの特徴は？カスタム仕様がカッコイイ！

車両の具体的な特徴や市場戦略については、トヨタモータータイランドのエグゼクティブ・バイス・プレジデントであるスパコーン・ラッタナワラハ氏から説明がありました。

同氏は、タイが日本国外で初めてランドクルーザーを完全生産する拠点に選ばれたことへの誇りを語り、新型ランドクルーザーFJの5つのハイライトを紹介しました。

1つ目のハイライトは、デザインです。

「Playful Dice」というコンセプトのもと、ボクシーで力強いスタイルが採用されています。直線を基調とした外観は、ランドクルーザーらしい堅牢さを表現しつつ、現代的な洗練さも兼ね備えています。

2つ目は、ランドクルーザー基準のオフロード性能です。

悪路走破性を高めるため、マニュアル操作が可能なパートタイム4WDシステムやリアデフロック機能が搭載されています。

エンジンには、信頼性が高く実績のある2TR型ガソリンエンジンを採用。このエンジンの選択は、過酷なオフロード環境において安定した動力を提供し続けるための判断であることが説明されました。

3つ目は、快適で機能的な室内空間です。

実用性を重視した内装は、日常の使い勝手とアウトドアアクティビティでの利便性を両立するように設計されています。

4つ目と5つ目は、安定性と安全性に関する項目です。

先進の安全支援システムである「Toyota Safety Sense」が搭載されており、オンロードでの快適なクルージングからオフロードでの安全確保まで、乗員を総合的に保護する体制が整えられています。

様々なカスタマイズが提案されている新型ランドクルーザーFJ

スパコーン・ラッタナワラハ氏は、新型ランドクルーザーFJのターゲット顧客層についても言及しました。

従来の7人乗りSUVを求めるファミリー層に加え、自己表現を重視する層や、日常の通勤から週末のアクティビティまで幅広い用途で車を利用する層をターゲットに設定しています。

これを実現するために、トヨタは「カスタマイズ文化」を強く後押しする方針を示しました。

発表会場では、標準モデルに加えて「Meridian」「Nature Explorer」「Legendary」「Street Cruiser」といった異なるスタイルのコンセプトカーが展示され、オーナーが自身のライフスタイルに合わせて車をカスタマイズする楽しさを提案。

今後はデコレーションガレージのプレビューや、モーターショーでの展示を通じて、カスタマイズの可能性を広くアピールしていく予定です。

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最後に、販売価格とキャンペーン情報の発表が行われました。

タイ市場ではグレード展開を1つに絞り、「High Spec 4WD」のみが設定されます。

通常価格は128万9000バーツ（約625万円）に設定されていますが、発売を記念し2026年8月末までの期間限定で126万9000バーツ（約615万円）の特別価格が適用されることが発表されました。

新型ランドクルーザーFJは、タイ国内での生産と販売を通じて基盤を固めつつ、世界60カ国以上への輸出という大きな目標に向かって動き出します。

日本発のブランドがタイで新たな形となり、世界中の多様な道へ展開していく第一歩となる発表会でした。