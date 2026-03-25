東芝ライフスタイルは、石窯ドームトースター「HTR-D5B」を2026年4月上旬に発売する。

総菜パンや揚げ物のリベイク、オーブンやグリル機能も搭載

オーブンレンジ「石窯ドーム」の知見を活かし、庫内に3Dドーム構造を採用。熱を反射する庫内アルミ鏡面仕上げと、上下に備えたグラファイト式ハイスペックヒーターを搭載する。食材に効率よく、ムラなく熱を伝え、約60秒でトースト1枚を"外はサクッ、中はもちっ"とした食感に焼き上げられる。

「トースト（常温/冷凍）」「クロワッサン」「フランスパン」の4つの自動メニューを搭載。温度や時間の設定不要、タッチパネルでメニューを選んでスタートボタンを押すだけで、焦がさず上手に焼き上げる。トーストは2枚まで同時調理が可能だ。

加えて「リベイク」メニューを備え、総菜パンや揚げ物などもできたてのようなおいしさに仕上がる。上下ヒーター加熱によるオーブン機能では、「210度」または「250度」の温度で最大30分まで設定でき、本格的なオーブン料理にも幅広く対応する。

上ヒーターのみで使えるグリル機能は、同社最長だという3分30秒の連続加熱を実現。短時間で強い焼き目を付けられる。トーストやグラタン、カラメリゼなどの仕上げにも活用可能だ。

カラーはブラック、ライトモカベージュの2色。

価格はオープン。