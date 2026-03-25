エンゼルス戦に先発、トラウトを打席に迎えた大谷の変化

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。エンゼルス時代の盟友、マイク・トラウト外野手との対戦を前に見せた表情の変化に、米国のファンから「笑顔の暗殺者だ」「笑顔が一瞬で消えた」と驚きの声が上がっている。

大谷は初回1死の場面でトラウトとの対戦を迎えた。一瞬白い歯を見せ笑ったように見えたが、すぐに表情を引き締めて対戦に。カウント2-2から外角高めへ、97.3マイル（約156.6キロ）の直球を投げ込み空振り三振を奪った。

この場面に注目したのが大リーグ公式Xだ。大谷の変化がわかる動画とともに「この表情のやり取り」と紹介すると、米国のファンからも共感の声が寄せられた。

「ショウヘイ・オオタニは笑顔の暗殺者だ」

「ショウヘイ・オオタニはフィールド外ではフレンドリーで、試合では冷酷な“暗殺者”。だからこそ史上最高（GOAT）なんだ」

「すぐにスイッチ入った!!」

「笑顔が一瞬で消えた」

「トラウトが打席に入った瞬間にオオタニのスイッチが入った。フレンドリーな空気が一気に、激しいライバル関係に変わった」

大谷はこの試合、4回までに11個の三振を奪う驚きの投球を披露。最速98.5マイル（約158.5キロ）のストレートと、大きく変化するスイーパーやカーブで打者を翻弄した。5回途中まで投げ4安打3失点、86球で降板している。



（THE ANSWER編集部）