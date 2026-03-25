渋野日向子はメジャー2勝の実力者と同組に、畑岡奈紗＆古江彩佳など“日本人組”も フォード選手権組み合わせ発表
＜フォード選手権 事前情報◇24日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞アリゾナ州で26日に開幕する大会の予選ラウンド組み合わせが、現地時間24日に発表された。米ツアーを主戦場にする日本勢15人全員が出場する。
【写真】初々しい！ 19歳の渋野日向子
大会直前にウェイティングから滑り込んだ渋野日向子は、2023年の「シェブロン選手権」、「AIG女子オープン」（全英）とメジャー2勝（通算5勝）を誇るリリア・ヴ（米国）と、フリダ・カインハルト（スウェーデン）とのプレーが決まった。初日は日本時間27日午前3時55分にスタートする。山下美夢有は、エンジェル・イン（米国）、カルロタ・シガンダ（スペイン）との同組で、同午後11時33分に競技を開始。原英莉花はカロライナ・ロペスチャカラ（スペイン）、カロライナ・メルグラティ（イタリア）との同組が決まった。畑岡奈紗と古江彩佳、西郷真央と竹田麗央が同じ組でプレーする。またこの他、勝みなみ、吉田優利、西村優菜、笹生優花、馬場咲希、岩井明愛、岩井千怜、櫻井心那がエントリーする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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小祝さくら、菅楓華らが出場権獲得 「全米女子オープン」の有資格者は渋野日向子ら日本勢17人
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