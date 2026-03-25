旬の「新じゃが」を味わい尽くそう！春に食べたい絶品おかず5選

皮ごと食べられてホクホク美味しい、春の味覚「新じゃが」。せっかくならいろいろな料理で旬の味覚を楽しみませんか？この記事では、さっぱり食べられるサラダから、ご飯が進むガッツリ系のメインおかずまで、新じゃがの魅力を満喫できるアイデアを紹介します。ぜひ春の食卓に取り入れてみてください♪

旬の新じゃがで春の食卓を彩る♪絶品レシピを紹介

豚じゃが甘辛炒め

「新じゃが」と「新玉ねぎ」という春の味覚を一度に楽しめる、ボリューム満点のおかずレシピをご紹介。お肉に野菜を重ねてフライパンの中で蒸し焼きにするので、洗い物が少ないのが嬉しいポイント♪ たった15分で完成するため、忙しい日も作りやすいですよ。





新じゃがを皮付きのままオーブンでこんがり焼き上げた、やみつき必至のおつまみです。外はカリッと香ばしく、中はしっとりホクホク。粉チーズとハチミツが絡んだポテトに、ヨーグルトとマスカルポーネのさっぱりとした特製ソースが相性抜群！ まさに無限に食べられてしまいます。



パクパクと食べてしまうので、最初からたっぷり多めに作るのがおすすめ♪ お酒のお供やホームパーティーにもぴったりなひと品です。

ころっとポテト｜Instagram（@tanoshoku_megumi）春の新じゃがクリーム煮＆グラタン

皮ごと薄切りにした新じゃがから出るとろみを活かした、やさしい味わいのクリーム煮。牛乳と豆乳でじっくり煮込めば、新じゃがの甘みがソースに溶け込みます。ナツメグとたっぷりの黒胡椒で味にアクセントを効かせるのがコツ！



そのまま味わうのはもちろん、チーズをのせてトースターでこんがり焼けば絶品グラタンにも変身します。一品で二度美味しい、春の食卓にぴったりのレシピです。

春の新じゃがクリーム煮＆グラタン｜Instagram（@matsu_life_recipe）新じゃがのシャキシャキ洋風サラダ

じゃがいもを使ったサラダといえばポテトサラダが定番ですが、新じゃがが手に入ったら、ひと味違う新感覚の洋風サラダを作ってみませんか。皮ごと千切りにした新じゃがはレンジ加熱のみで調理できるので、手軽に作れます。



塩麹やコンソメの旨みに、粉チーズのコクが合わさってやみつきになる美味しさ。ブロッコリースプラウト入りで栄養価も満点です♪ いつものサラダに変化を出したいときに、ぜひ取り入れてみてください。

新じゃがのシャキシャキ洋風サラダ｜Instagram（@saa_gohan0312）ジャーマンポテト

新じゃがのホクホク感とベーコンの旨みが相性抜群のジャーマンポテト。じゃがいもは先にレンジ加熱することで、炒め時間を短縮できます。新じゃがなら皮付きのまま調理できるので、特有の香ばしさを楽しめますよ♪



粗挽き黒こしょうを効かせれば、ご飯にもお酒にも合う絶品おかずに。ガッツリ食べたいときは、にんにくを追加してパンチを効かせるのもありです。

ジャーマンポテト｜Instagram（@mira.recipe）