Appleが重要な脆弱性を修正した「iOS 18.7.7」と「iPadOS 18.7.7」を提供開始！26以降に非対応のiPhone XS・XRなど向け

Appleが重要な脆弱性を修正した「iOS 18.7.7」と「iPadOS 18.7.7」を提供開始！26以降に非対応のiPhone XS・XRなど向け