Appleが重要な脆弱性を修正した「iOS 18.7.7」と「iPadOS 18.7.7」を提供開始！26以降に非対応のiPhone XS・XRなど向け
|AppleがiPhoneやiPadなど向けiOS 18.7.7とiPadOS 18.7.7をリリース！
Appleは24日（現地時間）、iPhoneおよびiPod touch向けプラットフォーム「iOS」とiPad向けプラットフォーム「iPadOS」において前バージョン「iOS 18」や「iPadOS 18」の最新版「iOS 18.7.7（22H333）」および「iPadOS 18.7.7（22H333）」を提供開始したとお知らせしています。変更点はともに重要な脆弱性の修正が含まれているとされており、セキュリティアップデートについてはCVEに登録されている脆弱性は現時点において確認できていません。
なお、すでに紹介しているように同社では合わせてiPhoneやiPadなど向けに最新の「iOS 26.4」および「iPadOS 26.4」を提供開始しているほか、パソコン「Mac」向け「macOS Tahoe 26.4」、スマートウォッチ「Apple Watch」向け「watchOS 26.4」、スマートテレビ「Apple TV」向け「tvOS 26.4」、スマートヘッドセット「Apple Vision」向け「visionOS 26.4」なども配信開始しています。
Appleでは2021年に提供開始したiOS 15およびiPadOS 15から一定期間は次の最新バージョンに更新せずに既存のバージョンに留まる機能を提供しており、2025年9月に最新のiOS 26やiPadOS 26の正式版が配信開始されましたが、引き続いてしばらくiOS 18やiPadOS 18で使う場合を対象にセキュリティー修正のみを行ったソフトウェア更新を提供しており、今回、新たにiOS 18.7およびiPadOS 18.7の最新バージョンとなるiOS 18.7.7およびiPadOS 18.7.7が提供開始されました。
iOS 18やiPadOS 18の対象機種の場合には「設定」→「情報」→「ソフトウェアアップデート」から行います。単体でアップデートする場合のダウンロードサイズは手持ちのiPhone XS MaxでiOS 18.7.6からの場合では425.9MBとなっています。更新は従来通りにiTunesをインストールしたWindowsおよびMacとUSB-Lightningケーブルで接続しても実施できます。Appleが案内しているアップデートの内容およびセキュリティー修正は以下の通り。なお、これまでのAppleの動きからすると、今後もしばらくはiOS 18やiPadOS 18へのセキュリティー修正が継続して提供されると思われます。
iOS 18.7.7
このアップデートには重要なセキュリティ修正が含まれ、すべてのユーザに推奨されます。
Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください: https://support.apple.com/100100
iPadOS 18.7.7
このアップデートには重要なセキュリティ修正が含まれ、すべてのユーザに推奨されます。
Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください: https://support.apple.com/100100
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・iOS 17 関連記事一覧 - S-MAX
・iPadOS 17 関連記事一覧 - S-MAX
・iOS 18 のアップデートについて - Apple サポート (日本)
・iPadOS 18 のアップデートについて - Apple サポート (日本)
・iOS 18.7.7およびiPadOS 18.7.7のセキュリティコンテンツについて - Apple サポート (日本)
・Apple セキュリティアップデート - Apple サポート