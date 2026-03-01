サンリオが、2026年にデビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」の楽曲を各種音楽配信サイト・サブスクリプションサービスにて配信開始！

合計3,000万再生のヒット曲「ポムポムビート☆」と30周年のアニバーサリーソング「ポムポムPow」が配信されます☆

サンリオ「ポムポムプリン」楽曲「ポムポムビート☆／ポムポムPow」サブスクリプションサービス配信開始

配信開始日時：2026年3月25日(水)0時より各ストリーミングサービスにて配信

楽曲名：

プリンとマフィンのポムポムビート☆(2024年4月16日公開)配信URL：https://wmj.lnk.to/PPP_PMPPB作詞・作曲：YUPPAポムポムPow(2025年12月11日公開)配信URL：https://wmj.lnk.to/PPP_PPP作詞・作曲：玉屋2060%(Wienners)

2024年4月に公開され、YouTubeおよびTikTokで計2,500万回再生を記録したヒット曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」と、

2025年12月に公開された計600万回以上再生されている30周年のアニバーサリーソング「ポムポムPow」を、各ストリーミングサービスにて配信開始。

「プリンとマフィンのポムポムビート☆」は、 「ポッポッポ ポムポム」というフレーズをリズミカルに繰り返しつつ、「チャームポイントはおしりのしるし」といったポムポムプリンの特徴をアピールする自己紹介ソング。

また「ポムポムPow」は、玉屋2060%さん(Wienners)が作詞・作曲した「ポポポム」「ポムポムポポPow」といった印象的なフレーズを繰り返す、ポップでリズミカルな楽曲です。

楽曲には「赤ちゃんの娘がこれを聴くと泣き止んでくれるので助かっています！」「大人にこそポムが必要。いつも癒しをありがとう。」「毎日通勤中に聴きたいからサブスク解禁してほしい…！」などといった多くの反響が寄せられています。

こうしたファンの声を受け、30周年イヤーとなる2026年、サブスクリプションサービスでの配信を決定しました。

春の新生活を迎えるこの季節、「ポムポムプリン」がみんなに寄り添い、楽曲を通じて癒やしのひとときが楽しめます☆

「ポムポムプリン」はアニバーサリーイヤーである2026年「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をキーメッセージに、忙しい毎日にくすっと笑えてふっと肩の力が抜ける癒しを様々な形で届けています。

ポムポムプリンからのコメント

ぼくのお歌をたくさん聴いてくれてありがとう♡

世界中のお友だちみ〜んなといっしょに歌いたくて、

どっちの歌もサビは「ポムポム」にしたんだ。えへへ。かんたんでしょ？

おっきなお友だちもちっちゃなお友だちも、

遠くに住んでるお友だちもみんなで、

むずかしいこと、しらんぷりん♪して、ポムポムしようね。

ポムポムプリン30周年ロゴ・メッセージ

特設サイトURL：https://pompompurin30th.sanrio.co.jp

コンセプトムービーURL：https://sanrio.site/Y2a1C

勉強、おしごと、将来のこと…

みんな毎日考えることがいっぱいだ〜。

そんなときこそ、ぼ〜っとのんびりしなくっちゃ。

おひるね、おさんぽ、だいすきなおともだち。

それさえあれば、ぼくはゴキゲン♪

ほら、おそとはいい天気

むずかしいこと いったん忘れて、きみもこっちであそぼうよ〜。

ーいまからいっしょにポムポムしよ？ ー

ポムポムプリン プロフィール

こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。

のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。

くつ集めが趣味。

「ポムポムプリン」30周年のアニバーサリーイヤーに、ファンの声を受けてついに実現。

各ストリーミングサービスにて配信が開始されている「ポムポムプリン」の楽曲「ポムポムビート☆」と「ポムポムPow」の紹介でした☆

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