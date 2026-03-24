星飛雄馬、花形満、星一徹が永遠のお宝に！ 連載開始60周年記念「巨人の星」純金カードが登場
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ニッポン放送プロジェクトは、原作・梶原一騎氏、漫画・川崎のぼる氏による野球マンガ「巨人の星」の連載開始60年を記念した「連載開始60周年記念『巨人の星』純金カード」を、3月26日10時より数量限定で発売する。各限定100点で、価格は各60,000円。販売はニッポン放送ラジオリビングWEBサイト、または電話で受け付ける。
スポ根マンガの金字塔「巨人の星」は、1966年の連載開始から60年を経た今も世代を超えて支持されている。
本年は昭和100年×連載開始60周年という節目に当たる。本商品は作品の象徴的キャラクターである星飛雄馬、花形満、星一徹の3名を、永遠に輝く素材である純金で表現することで、記念性と資産性を兼ね備えたアニバーサリー商品として企画された。
カードは各100点限定で、裏面には1から100までのシリアルナンバーが入れられる。限定数量に達し次第販売終了となるので、欲しい人は早めに申し込もう。
商品概要
連載開始60周年記念「巨人の星」純金カード
販売種類：全3種類（星飛雄馬 花形満 星一徹）
素材・重量（約）：純金（K24）0.5g
※裏面に三菱マテリアルトレーディング株式会社品質保証マークが印字されます。
サイズ（約）：純金プレート：54×86mm、特製桐箱：115×85×25mm
販売価格：各60,000円
販売数量：各限定100点
※シリアルナンバー入り（シリアルナンバーはお選びいただけません）
※受注生産のため、お申込み後のキャンセル・返品はお受けできません。
連載開始60周年記念「巨人の星」純金カード・コンプリートセット
セット内容：純金プレート×全3種類、特製桐箱×3箱
セット特典：特製アクリルフレーム×1個（サイズ（約）：257×145mm）
販売価格：180,000円
※「コンプリートセット」にはカード3枚が飾れる「特製アクリルフレーム」が付いています！
※受注生産のため、お申込み後のキャンセル・返品はお受けできません。
販売場所
□ニッポン放送ラジオリビングWEBサイト
電話受付：0120-1242-37（受付時間：午前10時～午後6時（土・日は除く））
予約受付開始：2026年3月26日 10時～
お届け：注文後約3カ月前後
※商品画像はすべてイメージです。