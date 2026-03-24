【連載開始60周年記念「巨人の星」純金カード】 3月26日10時 予約受付開始 価格：各60,000円 お届け：注文後、約3カ月前後

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ニッポン放送プロジェクトは、原作・梶原一騎氏、漫画・川崎のぼる氏による野球マンガ「巨人の星」の連載開始60年を記念した「連載開始60周年記念『巨人の星』純金カード」を、3月26日10時より数量限定で発売する。各限定100点で、価格は各60,000円。販売はニッポン放送ラジオリビングWEBサイト、または電話で受け付ける。

スポ根マンガの金字塔「巨人の星」は、1966年の連載開始から60年を経た今も世代を超えて支持されている。

本年は昭和100年×連載開始60周年という節目に当たる。本商品は作品の象徴的キャラクターである星飛雄馬、花形満、星一徹の3名を、永遠に輝く素材である純金で表現することで、記念性と資産性を兼ね備えたアニバーサリー商品として企画された。

カードは各100点限定で、裏面には1から100までのシリアルナンバーが入れられる。限定数量に達し次第販売終了となるので、欲しい人は早めに申し込もう。

商品概要

連載開始60周年記念「巨人の星」純金カード

販売種類：全3種類（星飛雄馬 花形満 星一徹）

素材・重量（約）：純金（K24）0.5g

※裏面に三菱マテリアルトレーディング株式会社品質保証マークが印字されます。

サイズ（約）：純金プレート：54×86mm、特製桐箱：115×85×25mm

販売価格：各60,000円

販売数量：各限定100点

※シリアルナンバー入り（シリアルナンバーはお選びいただけません）

※受注生産のため、お申込み後のキャンセル・返品はお受けできません。

連載開始60周年記念「巨人の星」純金カード・コンプリートセット

【純金カード（星飛雄馬）】【純金カード（花形満）】【純金カード（星一徹）】【特製桐箱】

セット内容：純金プレート×全3種類、特製桐箱×3箱

セット特典：特製アクリルフレーム×1個（サイズ（約）：257×145mm）

販売価格：180,000円

※「コンプリートセット」にはカード3枚が飾れる「特製アクリルフレーム」が付いています！

※受注生産のため、お申込み後のキャンセル・返品はお受けできません。

販売場所

【特製アクリルフレーム】

□ニッポン放送ラジオリビングWEBサイト

電話受付：0120-1242-37（受付時間：午前10時～午後6時（土・日は除く））

予約受付開始：2026年3月26日 10時～

お届け：注文後約3カ月前後

※商品画像はすべてイメージです。