水に濡らさず使える驚きの剥離性！ ライクイット「ごはんがつきにくい快適しゃもじ」

ライクイットから、炊きたてごはんのこびりつきを解消する新しいしゃもじが登場しました。

剥離性に優れたTPX(R)樹脂と両面エンボス加工により、使用前に水で濡らす手間なく快適に使えるアイテムとなっています。

ライクイット「ごはんがつきにくい快適しゃもじ」

ライクイットが2026年3月より発売した「ごはんがつきにくい快適しゃもじ」は、三井化学の登録商標であるTPX(R)樹脂を採用したしゃもじです。

TPX(R)樹脂は非常に剥離性が高い素材で、さらに両面にエンボス加工を施すことで、使う前に水で濡らさなくてもごはんが驚くほどくっつきにくい仕上がりを実現しました。

単品のカラーはグレーで、しゃもじ全面にドット状のエンボス加工が施されています。

余計な機能を削ぎ落としたシンプルな設計と軽い樹脂の採用により、重さはわずか25g。クリアファイル1枚分ほどの軽さに抑えられており、日々の盛り付けで手が疲れにくくなっています。

しゃもじの先端は平らに設計された「先端フラット形状」を採用。お釜の底に残ったごはんもきれいにすくい取れます。

角を使えば、小さなお弁当箱や手巻き寿司の盛り付けにも対応でき、小回りの利く使い心地です。

取っ手部分には手に馴染む緩やかな「S字カーブ」を採用しました。

握りやすく、ごはんを返す・よそう動作が自然に行える、計算された機能美が特長となっています。

収納ケース付モデルも展開されており、しゃもじを差し込むだけでスマートに自立する専用ケースが付属します。

蓋付きでホコリの付着を防ぎ、キッチンや食卓で衛生的に保管できるのがうれしいポイントです。

ケースのカラーはブラックで、炊飯器まわりにコンパクトに置けるサイズ感に仕上がっています。

収納ケース付モデルの参考上代は1,100円（税抜）で、単品モデルとあわせて選ぶことができます。

水に濡らす手間なく、サッと使えてごはんがくっつかない快適さは毎日の食卓で重宝します。

先端フラット形状とS字カーブの取っ手により、盛り付けのしやすさと握り心地を両立した設計です。

日本製で食洗機にも対応しているため、お手入れの負担も少なく長く使い続けられます。

ライクイット「ごはんがつきにくい快適しゃもじ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 食器洗い乾燥機には対応していますか？

しゃもじのみ食器洗い乾燥機に対応しており、耐熱温度は140℃です。収納ケースは食器洗い乾燥機に対応していません。

Q. 価格はいくらですか？

単品（グレー）が700円（税抜）、収納ケース付（ブラック）が1,100円（税抜）です。

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