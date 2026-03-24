「デビュー40周年ツアーが活況な南野さんですが、元夫が3月上旬にまた逮捕されたんです。彼女の仕事仲間は心配していました」（南野の知人）

南野陽子（58）の元夫・金田充史容疑者（54）が3月6日、再び逮捕されていた。全国紙記者は言う。

「逮捕容疑は2021年夏、金田容疑者が理事を務めていた山形市の学校法人『明徳学園』で、ほかの理事と共謀して虚偽の理事会議事録を作成し、校舎などを担保に約4200万円を負担させて学園に損害を与えていたというものです。山形県警は金田容疑者の認否は“捜査に支障がある”として明らかにしていません。

金田容疑者は静岡県静岡市と三重県鈴鹿市の社会福祉法人を実質的に乗っ取り、資金を横領した容疑で’23年と’24年にそれぞれ逮捕されています。同年11月に南野さんは離婚を発表しました。金田容疑者は静岡地裁では懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受け、津地裁でも懲役10月、執行猶予3年の有罪判決が下りました。そして今回、3度目の逮捕に至ったのです」

南野は金田容疑者と2011年に結婚。結婚発表会見で南野は約1300万円のハリー・ウィンストンの結婚指輪を披露していた。前出の知人が続ける。

「実はあの指輪は、南野さんが出したお金で買った指輪だと聞きました。金田容疑者は“後で払う”と言っていたそうですが、本当に支払ったのかわかりません。

その後、金田容疑者の良からぬ噂が度々流れ、当時の所属事務所は彼の動向を警戒するようになりました。ある日、意を決して彼との離婚を促した知人に対し、南野さんは“父の介護を手伝ってくれるし、あの人には私しかいない”と離婚を拒んでいたといいます」

だが、金田容疑者は’23年11月21日に逮捕。その6日後、南野は離婚を発表した。

「南野さんは金田容疑者を信じたい気持ちもありましたが、今後の仕事に支障が起きることを懸念して決断したそうです」（前出・知人）

離婚した南野だが、’24年11月には『女性セブン』で、執行猶予中の金田容疑者と接触していたと報じられた。

「結婚していた時期は、南野さんは金田容疑者に毎月50万円もの生活費を渡していたといいます。それだけに離婚後も彼との関係が切れていないことを彼女の仕事関係者たちは驚いていました。同誌の取材に南野さんは『話をすべきことがあり、会ってお話をしました。それだけです。彼が人生をやり直せることを心から願っています』とコメントしていました」（前出・全国紙記者）

そして今回、3度目の逮捕――。前出の知人は続ける。

「南野さんは今回の金田容疑者の逮捕容疑について“知らなかった”“もう彼とは会わない”と言っているようですが……。彼女は優しすぎるところがあるので、少々不安です。彼女を信じるしかありません」

南野がこれ以上、元夫に翻弄されないことを願うばかりだ。