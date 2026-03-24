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3月末からの異例の暖かさの正体は「分裂した極渦」だった。北日本では平年より2.5℃以上高い顕著な高温に

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が運営するYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」が、「【早期天候情報】3月末以降も全国高温 北日本は顕著な高温か」と題した動画を公開。気象庁から発表された早期天候情報をもとに、3月下旬から4月上旬にかけての気温の見通しについて解説した。



動画で松浦氏は、3月23日に気象庁が発表した「高温に関する早期天候情報」を取り上げ、特に北日本（北海道・東北地方）で顕著な高温になる可能性が高いと指摘。北海道では3月29日頃から平年より2.3℃以上、東北では4月1日頃から平年より2.5℃以上、それぞれ気温が高くなる確率が30%以上あると説明した。



この高温の要因について、松浦氏は専門天気図を用いて解説。現在、「負の北極振動」の影響で北極上空の寒気を閉じ込める「極渦」が分裂しており、一つがシベリア側に落ち込むことで気圧の谷（トラフ）を形成しているという。この影響で、日本の東方にあたるアリューシャン列島付近で気圧の尾根（リッジ）が強まり、偏西風（寒帯前線ジェット気流）が日本付近で北に大きく蛇行。これにより、南からの暖かい空気が流れ込みやすくなっていると分析した。



具体的な予想気温として、札幌では最高気温が10℃を超える日が続き、仙台では4月に入ると18℃や19℃まで上昇する日もあると予測。これは平年の気温を5℃以上も上回る記録的な暖かさである。東京や大阪でも20℃を超える日が多くなり、春本番の陽気となる見込みだ。



松浦氏は、この記録的な高温により、特に雪国である北日本では雪解けが急速に進むと警鐘を鳴らす。融雪によるなだれや落雪、河川の増水による洪水や冠水といった災害が発生しやすくなるため、十分な注意が必要であると呼びかけた。