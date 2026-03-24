昨シーズンでヤクルトを戦力外になった太田賢吾さん（２９）が、清掃業に転職したことを報告した。

２４日までに自身のインスタグラムを更新し「今日は皆さんにご報告があります」と書き出す。「プロ野球を引退してからこれから何をしていこうかたくさん悩みました。色々な会社の面接を受けたり色々な方の話を聞いたりしてきましたがこれからは株式会社ｗｉｓｈｓｔｙｌｅにお世話になることになりました」と伝え「清掃業という新たな道になりますが変わらずに応援してくれたら嬉（うれ）しいです！」と呼びかけた。

株式会社ウィッシュスタイルは、千葉県浦安市を拠点に、歯科医院・クリニックの清掃を中心に、床洗浄・エアコン洗浄など幅広い清掃業務を行っている。

清掃に関して発信していくという新しいアカウントを案内して「是非フォローしていただけたら嬉しいです。ご依頼がございましたら、まだまだ未熟ではございますが誠心誠意綺麗（きれい）にさせていただきますので是非ご依頼もお待ちしております！」「また、スクールやイベントに関してはこちらのアカウントでお知らせしていきますので引き続きよろしくお願いいたします」と伝え、作業着を着て業務に励む姿を披露した。

太田さんは２０１４年ドラフト８位で川越工から日本ハムに入団。１８年オフに２対２の交換トレードで高梨裕稔投手とともにヤクルトに移籍した。昨シーズンは４４試合に出場し、打率２割２分９厘、０本塁打、６打点。昨年１０月に戦力外通告を受け、現役を引退した。