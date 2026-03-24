ヤクルトなどで21年間プレー…野口寿浩氏が教える「2-0」の配球論

打者有利とされるカウント「2-0」（2ボール・ノーストライク）。ストライクを取りにいくバッテリーに対し、強打者が快音を響かせる場面も少なくない。しかし、ヤクルトなどで21年間にわたり捕手として活躍した野口寿浩さんは「意外と打者に油断があるんです」と分析する。ヤクルト時代の名将・野村克也監督からID野球を叩き込まれた名捕手が、ピンチをチャンスに変える独自の配球論と、投手に不可欠な条件を明かす。

野口さんによれば、このカウントで打者は「甘い球に絞って振りにいきたい」と考える。この心理を逆手に取るのがポイントだ。逆に言えば、狙いを定めたコース以外は打たないということ。この打者心理を利用し、あえて外角低めの直球や変化球を投じることで「カウントが簡単に1つ取れる」という。打者が特定の球種やコースに集中して油断している隙を突き、的を外せば、意外なほどスムーズにカウントを整えられる。

近年の主流であるツーシームも有効だという。打者が待っているコース辺りを狙い、打ちに来たところからスッと動かす。すると「スイングが大きい」打者から面白いように凡打を奪える。バットに当てるのが上手い打者には細心の注意が必要だが、難しいシチュエーションを切り抜ける大きな鍵を握る。

ただし、こうした配球を成立させるには投手の基礎能力が欠かせない。野村監督は「2種類以上の球種でカウントが取れる能力」を常に求めていた。カウントを稼げる変化球がないと、どうしても直球勝負になりバッテリーは苦しくなる。ここで求められるのが、野口さんが「原点能力」と呼ぶ技術。ピッチングの出発点である外角低めへ、しっかりとボールをコントロールできる力だ。

アウトローは打者の目から最も遠く、最も打ちにくい。どれほど打者有利なカウントでも、この「原点」にキレのあるボールを投げ切れれば大崩れはしない。野村監督の「原点能力を磨きなさい」という教え通り、日頃からアウトローへ投げ込む練習を積み重ねることが配球の幅を広げてくれる。打者の心理を読み解く洞察力と正確な制御力が、一級品のバッテリーへの道につながるはずだ。（First-Pitch編集部）