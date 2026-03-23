サッカーのスペイン1部レアル・ソシエダードに所属するMF久保建英（24）が23日、2カ月ぶりにチーム練習に復帰。故障明けを感じさせない軽快なボールさばきを披露した。

久保は1月18日のバルセロナ戦で左太腿を負傷。2カ月以上も戦線離脱することになってしまったが復帰へ向けついにチーム練習に合流。元気に動き回って軽快なボールさばきを披露した。また、練習前には“花道”を作ったチームメートから手厚い歓迎を受けるなど和やかな雰囲気に包まれていた。

実戦復帰が近づく久保についてマタラッツォ監督は以前に「タケはとても順調。代表戦後の最初の試合でオプションになることを願っている」と話しており、順調なら4月5日のレバンテ戦での復帰を目指す予定。

ムンド・デポルティボ紙（電子版）は「チームで最も待ち望まれていたニュースのひとつ、久保建英がチーム練習に復帰した。ピッチで元気な姿を見せたことは彼の回復の重要な一歩であり、終盤戦に向けて勝負所で活躍する姿を見られる可能性を示唆している」と速報。「当初の予想よりも長引き2カ月以上も戦列を離れることになったが、これは今夏のW杯に向けて万全のコンディションで復帰することを最優先にしてきたためだ。まだトレーニングの第1段階を終えたばかりとはいえ、チームにとって大きな後押しとなるだろう」と伝えた。