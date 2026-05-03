「カラーウオーク（Color Walk）」と呼ばれる都市散策スタイルが中国の若者の間で流行しており、現代人にとって精神生活を豊かにし、日々の暮らしのマンネリ化を打破するための新たな選択肢となっている。新華網が伝えた。カラーウオークはテーマとなる色をルーレットアプリなどを使ってランダムで選び、街を散策しながらテーマカラーに沿ったシーンを探し出し、撮影することで、自らの生活に積極的に彩りを取り入れるもの。若者は