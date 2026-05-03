【スターバックス】から、小腹が空いた時にサクッと食べられそうな、お手軽感のある「新作スイーツ」が登場。コーヒーのお供にぴったりな、フルーツ系 & 和洋折衷のスコーンで、ちょっと贅沢なブレイクタイムを満喫できそうです。テイクアウトしておうちでじっくりと堪能するのもおすすめ。 華やかな風味が楽しめる「ブルーベリースコーン」 ごろっとしたブ