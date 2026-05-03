俳優の佐野岳（34）が3日、自身のインスタグラムを更新。昨年11月に右膝半月板損傷とじん帯断裂の大ケガを負ったが、ランニングができるまでに回復したことを報告した。佐野は、トレッドミルで軽快にランニングする様子を収めた動画を公開。「ランニングできるようになりました」「ようやく！！」と喜びをつづった。ファンからは「めっちゃ回復してるー」「やった！ここまで来たんだね、よかった」などのコメントが寄せられ