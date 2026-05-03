上海虹橋国際空港で2日午前、着陸後に乗客を乗せて地上を移動していた中国東方航空の旅客機が、乗客の乗降に使う空港施設のボーディングブリッジに衝突した。旅客機の左主翼とエンジンが損傷を受け、ボーディングブリッジも激しく破損した。乗客が撮影した動画によりこの事故の情報が拡散し、極目新聞など多くの中国メディアが報じた。事故を起こしたのは中国東方航空のMU5406便で、四川省にある成都双流国際空港を午前9時19分に出