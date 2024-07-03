名探偵コナン 連載30周年記念カフェ」が、東京・愛知・大阪・宮城・福岡・北海道の6都市にオープン。2024年7月26日(金)より順次営業がスタートする。「名探偵コナン 連載30周年記念カフェ」東京・愛知・大阪など6都市にコミックスの全世界累計部数が2億7,000万部を突破、老若男女問わず幅広い層のファンに愛され続けている本格的推理漫画『名探偵コナン』。今回のテーマカフェでは、同作の連載30周年を記念した様々なオリジナル