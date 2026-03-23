3桁の数字を2乗する計算は、普通に解こうとすると非常に手間がかかります。しかし、キリの良い「600」という数字を基準に考えれば、暗算でもミスなく答えを導き出せます。

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数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

今回の正解は300,000を超える大きな数字ですが、頭の体操としてぜひ1分以内の正解を目指してみてください！ 一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解けます。

問題：□に入る数字は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

591 × 591 = □

ヒント：591は「600 - 9」と考えることができます。展開公式「(a - b)² = a² - 2ab + b²」を思い出してみましょう！

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正解：349,281

正解は「349,281」でした。

▼解説
この問題は「600」に近いことを利用して、展開公式で頭の中を整理するのがスマートな解き方です。

591 × 591 の計算方法：
1. 591を (600 - 9) と考える
2. 600の2乗を計算する（ 600 × 600 = 360,000 ）
3. 2 × 600 × 9 を計算する（ 1,200 × 9 = 10,800 ）
4. 9の2乗を計算する（ 9 × 9 = 81 ）
5. 公式に当てはめて計算する（ 360,000 - 10,800 + 81 = 349,281 ）

無事に解けたでしょうか？ このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるとよいでしょう。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)