【算数クイズ】1分以内に解いてみよう！ 「591×591」の答えは？ ヒントは「600」を基準に考える
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
今回の正解は300,000を超える大きな数字ですが、頭の体操としてぜひ1分以内の正解を目指してみてください！ 一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解けます。
591 × 591 = □
ヒント：591は「600 - 9」と考えることができます。展開公式「(a - b)² = a² - 2ab + b²」を思い出してみましょう！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
この問題は「600」に近いことを利用して、展開公式で頭の中を整理するのがスマートな解き方です。
591 × 591 の計算方法：
1. 591を (600 - 9) と考える
2. 600の2乗を計算する（ 600 × 600 = 360,000 ）
3. 2 × 600 × 9 を計算する（ 1,200 × 9 = 10,800 ）
4. 9の2乗を計算する（ 9 × 9 = 81 ）
5. 公式に当てはめて計算する（ 360,000 - 10,800 + 81 = 349,281 ）
無事に解けたでしょうか？ このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるとよいでしょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回の正解は300,000を超える大きな数字ですが、頭の体操としてぜひ1分以内の正解を目指してみてください！ 一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解けます。
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
591 × 591 = □
ヒント：591は「600 - 9」と考えることができます。展開公式「(a - b)² = a² - 2ab + b²」を思い出してみましょう！
↓
↓
↓
↓
↓
正解：349,281正解は「349,281」でした。
▼解説
この問題は「600」に近いことを利用して、展開公式で頭の中を整理するのがスマートな解き方です。
591 × 591 の計算方法：
1. 591を (600 - 9) と考える
2. 600の2乗を計算する（ 600 × 600 = 360,000 ）
3. 2 × 600 × 9 を計算する（ 1,200 × 9 = 10,800 ）
4. 9の2乗を計算する（ 9 × 9 = 81 ）
5. 公式に当てはめて計算する（ 360,000 - 10,800 + 81 = 349,281 ）
無事に解けたでしょうか？ このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるとよいでしょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)