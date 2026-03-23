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「25歳で人生は満足した」東大院生が語る日本の魅力と“最高の20代”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「日本に来なければ、僕の人生は詰んでいました【韓国人留学生の本音】」と題した動画を公開しました。韓国から来日し、福岡と東京での生活を経て感じた幸福度の変化や、自身の価値観が大きく変わった瞬間について語っています。



動画の冒頭、パクくんは「25歳の時、もう人生は満足したと気づきました」と切り出し、その理由を自身の留学生活から紐解きます。最初の留学先として選んだ福岡では、物価の安さや自然の豊かさに癒やされ、穏やかな日々を送っていました。しかし3年が経ち、生活が「ルーチン化」することに危機感を覚え、より刺激的な環境を求めて東京大学大学院への進学を決意したといいます。



念願の東京生活は満足のいくことばかりでした。最先端の研究環境に加え、趣味の野球やバイク、通訳のアルバイトなど、すべてに全力投球できる日々に対し、「人生で一番充実した時間を過ごしていた」と回顧。自身の夢が叶い、満たされたからこそ、次のステップとして「誰かのために生きる」という新たな目標が芽生えたと語ります。



現在は自身の経験を還元すべく、YouTubeでの情報発信や留学生の支援活動、さらには研究者の労働環境改善にも関心を広げているパクくん。「日韓の架け橋」として活動する彼の姿は、進路に悩む人や新しい環境に挑戦したい人にとって、大きなヒントとなるのではないでしょうか。