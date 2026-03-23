ルイス・スアレスと聞けば、サッカーファンの多くはインテル・マイアミでプレイするウルグアイ人ストライカーのことを思い浮かべるだろう。



しかし今欧州でホットなルイス・スアレスは別にいる。昨夏にスペイン2部のアルメリアからポルトガルの名門スポルティングCPへ移籍したコロンビア代表FWルイス・スアレスだ。



昨季はアルメリアのエースとして27ゴールを挙げ、スペイン2部リーグで得点王のタイトルを獲得。そのブレイクからスポルティングCPへ移籍することになったわけだが、ポルトガルでも勢いは止まらない。





ここまでリーグ戦25試合に出場して24ゴール5アシスト、さらにチャンピオンズリーグでも5ゴール2アシストを記録しており、先週行われた決勝トーナメント1回戦2ndレグのボデ・グリムト戦でもゴールを決めてチームの大逆転突破に貢献している。2026W杯を控えるコロンビア代表にとってもルイス・スアレスのブレイクは大きなプラス要素だ。2020年に代表デビューを果たしているものの、ここまで代表キャップ数は8試合のみだ。代表から離れていた期間もあり、準優勝を果たしたコパ・アメリカ2024もメンバーには入っていない。しかし2025年に入ってからは出番が増え、昨年9月に行われた2026W杯南米予選のベネズエラ戦では4ゴールを挙げる見事な固め打ちを披露。代表でのゴールはこの4点だけなのだが、スポルティングCPでの成績を考えればW杯の戦力にカウントできるはずだ。今年のW杯ではウルグアイのスアレスではなく、コロンビアのルイス・スアレスがブレイクすることになるかもしれない。