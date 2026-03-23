ウルグアイではなく、コロンビアのルイス・スアレスが大ブレイク中 昨季のスペイン2部得点王がポルトガルの名門スポルティングCPでも大活躍
ルイス・スアレスと聞けば、サッカーファンの多くはインテル・マイアミでプレイするウルグアイ人ストライカーのことを思い浮かべるだろう。
しかし今欧州でホットなルイス・スアレスは別にいる。昨夏にスペイン2部のアルメリアからポルトガルの名門スポルティングCPへ移籍したコロンビア代表FWルイス・スアレスだ。
昨季はアルメリアのエースとして27ゴールを挙げ、スペイン2部リーグで得点王のタイトルを獲得。そのブレイクからスポルティングCPへ移籍することになったわけだが、ポルトガルでも勢いは止まらない。
2026W杯を控えるコロンビア代表にとってもルイス・スアレスのブレイクは大きなプラス要素だ。2020年に代表デビューを果たしているものの、ここまで代表キャップ数は8試合のみだ。代表から離れていた期間もあり、準優勝を果たしたコパ・アメリカ2024もメンバーには入っていない。
しかし2025年に入ってからは出番が増え、昨年9月に行われた2026W杯南米予選のベネズエラ戦では4ゴールを挙げる見事な固め打ちを披露。代表でのゴールはこの4点だけなのだが、スポルティングCPでの成績を考えればW杯の戦力にカウントできるはずだ。
今年のW杯ではウルグアイのスアレスではなく、コロンビアのルイス・スアレスがブレイクすることになるかもしれない。
¡Todos los goles para la victoria de @FCFSeleccionCol!#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/pg7I9KpZYG— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 10, 2025