『毛玉ができやすい場所』5つ

春に人間を悩ませるのは花粉だけではありません。特に長毛種の猫と暮らしている飼い主さんは、今まさに詝換毛期詝と格闘中ではありませんか？

ほんの少しの油断が毛玉へと発展していく長毛猫の被毛。どう処理をすればいいのか、効率よくケアをする方法はないのか、動物病院に相談してもいいのか、悩みが尽きないはずです。

ということで今回は、『毛玉ができやすい場所』を5つご紹介するとともに、お手入れのコツや予防策について詳しく解説いたします。

1.顎の下（胸毛）

長毛猫の象徴ともいえる胸毛。あの立派なモフモフには惚れ惚れしてしまいますよね。

ただ1つ残念なのがあっという間に毛玉ができてしまうこと。というのも胸毛は食事や飲水で汚れやすく、さらに毛繕いをすることでもつれが酷くなりやすい部位なのです。ケアのコツと予防策は以下の通りです。

スリッカーブラシで毛を整える

長毛猫のブラッシングには奥までしっかり入り込むスリッカーブラシが便利です。

これを活用し、毎日胸毛を整えてあげてください。特に食後や飲水後はヨダレやお水で濡れてしまうことが多いので、頃合を見計らってとかしておけるといいですね。

ブラシをかけることはもつれに対する直接的な対処法にもなりますし、毛玉の予防にもつながります。優しく撫でるようなイメージでとかしてみてください。

尚、ブラシをかける絶好のチャンスは眠たそうにしているときです。最初は頭や背中など猫が喜ぶ部位を優しくとかし、その後で胸毛をとかしていくと良いでしょう。

あくまでも嫌がらない範囲で行うのがベターです。重要なのは継続できることなので、少しずつ慣れさせてみてください。

ヨダレ掛けを活用する

猫用もしくは赤ちゃん用のヨダレ掛けを活用するのも有効な手立てです。

先ほども紹介したように、胸毛が汚れるきっかけは食事がほとんどです。したがって、食事の際にヨダレ掛けを着けてあげると大切な毛をガードすることができます。

実際に活用する場合は、食後に外すことを忘れないようにしてください。常時着用を続けてしまうとかえって毛玉を作る原因になってしまいます。

2.耳の後ろ

耳の後ろは皮脂が蓄積しやすく、やや脂っぽい状態になりがちです。この脂もまた毛玉を作る要因となるため、日々の対策が重要になります。

シャンプーをする

水が苦手な猫でなければ1ヶ月に1回、ないしは3ヶ月に1回程度シャンプーをすると良いでしょう。

特に換毛期は毛量が多いので、余分な毛を一度に除去することができる他、本題である耳の後ろの皮脂汚れも落とすことができます。

お湯を用いたシャンプーが困難な場合は、洗い流さないタイプのシャンプーを活用してみてください。このように、定期的に皮脂のコントロールをしてあげることも毛玉予防に役立ちます。

ブラシをかける

胸毛のときと同様に耳の後ろ側も優しくスリッカーブラシをかけ、毛を整えてあげてください。

可能であれば毎日ブラッシングをしてあげましょう。困難な場合でも3日以上は放置しないように心がけてください。

毛玉は一度できてしまうと周囲の毛を巻き込んでさらに大きくなってしまいます。すると皮膚が引っ張られることになるため、動きに制限が生じたり痛みが出てしまいます。

除去する過程でも痛みが出る分、ブラッシング自体が苦痛になるでしょう。こまめにブラッシングをする重要性は、まさにトラウマを植え付けないことにあります。

3.脇の下と足の付け根

脇の下と足の付け根はよく動かす部位なので、毛がもつれやすく毛玉になりやすい場所です。しかも胸毛のように目立つ箇所ではないので、いつの間にか毛玉になっていることが多いのが厄介です。

毎日観察する

スキンシップを取る際は、必ず毛玉の観察を行うようにしてください。毛がもつれている印象があればブラシをかけるか、手ぐしでその部位をよくほぐしてあげてください。

これを積み重ねることで毛玉を作ることを未然に防ぐことができます。また、毛玉が小さければ小さいほど除去が簡単になるのでラクなうちに手を打ってみてください。

毛玉をカットする

既に毛玉がある場合は、まずスリッカーブラシをかけてみてください。猫が抵抗する場合やもつれが治らない場合は、次に手でほぐすことを試みます。それでも改善しない場合は、コーム（くし）を皮膚と毛玉の間に入れて毛玉をカットします。

毛玉自体を切り落としてしまっても良いのですが、見栄えが気になる場所であれば毛玉に縦方向の切り込みを入れ、スリッカーブラシをかけてみてください。頑固な毛玉でなければこれでほぐれるはずです。

4.腹部

腹部もまたよく擦れる部位になるため、非常に毛玉ができやすい場所です。

予防法や対処法、ブラシのかけ方などは先ほどと同様です。ただ、お腹周りは猫の急所なので抵抗されると思います。

もし可能であれば2人で行いましょう。1人がぬいぐるみを抱くような形で保定し、もう1人がブラシやカットを行います。

尚、ハサミを使用する際は必ず安全バサミ（刃先が丸くなったもの）を使うようにしてください。

5.お尻まわり

最後はお尻まわりです。長毛猫は排便の際に便がお尻の毛に付きやすく、そこが毛玉になってしまいます。こればかりは生理現象が絡むものなので、なるべくストレスを減らしてあげることが大切です。

部分カット（剃り込みを入れる）

動物病院やペットサロンでは部分カットと呼ばれるシステムがあります。

これを活用し、予めお尻周辺の毛を剃ってしまえば便の付着することを防ぐことができます。汚れにくい条件が揃うことで毛玉の形成を阻止するというわけです。

ご自宅でも安全バリカンを使用すればできますが、最初は動物病院もしくはサロンに依頼し、レクチャーを受けることをおすすめします。

汚れた部位を綺麗にする

お尻が汚れてしまった場合は放置せず、その都度綺麗にしてあげてください。湿ったコットンで汚れを除去、その後ブラシで整えてあげてください。

まとめ

今回は『毛玉になりやすい場所』を5つ紹介いたしました。長毛猫の場合は正直、理屈を越えた大変さがあります。飼い主さんだけでは対処しきれない毛玉ができてしまうことも珍しくありません。

そこで大切なのは、適宜動物病院に相談することです。なるべく毛玉が小さいうちにヘルプを求めるようにしてください。対処が遅れると全身麻酔下でカットを行うことになってしまいます。

特に高齢の猫は毛繕いの頻度が減るので、より一層毛玉ができるようになります。まずはこまめにケアをすること、そしてここぞという場面ではプロの手をお借りすることが大切です。

最後に短毛種の猫は、毛玉ができるところまでもつれが発展することは稀です。それでもブラッシングをしてあげることには意義があります。それは、血行促進と毛玉吐きの予防です。

被毛自体が短くても換毛期にはそれなりに毛量がアップします。短毛猫の場合はラバーブラシを用いてケアしてみてください。頻度は3日おき程度がおすすめです。

猫種を問わず少しずつでいいのでケアをしてあげてください。