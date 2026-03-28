この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「新NISAの投資を始めた後はとにかくほったらかし」意外と知らない楽天証券の口座開設で失敗しない5つのステップ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【BANK ACADEMY / バンクアカデミー】が「【2026年版】楽天証券の新NISA口座開設方法を完全ガイド！クレカ積立やアプリが大人気でおすすめ」を公開した。2026年から楽天証券で新NISAを始めるための口座開設手順から、初期設定、買い付けの注文方法までを網羅し、投資初心者が抱える口座開設時の疑問を解消してスムーズに資産運用をスタートできる内容となっている。



亮平氏は新NISAの始め方を5つのステップに分け、楽天証券を選ぶメリットとして専用アプリの使いやすさや、楽天カードを用いたクレカ積立によるポイント還元を挙げた。「口座開設の申込は5分程度で終わるので、スキマ時間でやっておこう」と語る通り、スマートフォン一つで手軽に手続きが完了する。口座開設の手続きでは、まずメールアドレスを登録し、マイナンバーカードを用いた本人確認へ進む。スマートフォンのカメラで書類と顔を撮影し、氏名や住所などの顧客情報を入力していく。



初心者が最もつまずきやすいのが、特定口座と納税方法の選択だ。亮平氏は、原則として「楽天証券に任せる（特定口座 源泉徴収あり）」を選ぶよう指南。新NISA口座のみを利用する場合、利益に税金がかからないため「特定口座は使わないという認識でOK」と断言し、複雑な税金への懸念を払拭した。また、NISA口座の選択画面では「初めて開設する」を選択するが、すでに他社で開設済みの場合は金融機関の変更手続きが必要となる。



口座開設後は、不正アクセスを防ぐためのパスキー認証の設定や、楽天銀行との連携サービスであるマネーブリッジの登録を推奨している。マネーブリッジを設定すれば普通預金金利が優遇されるほか、投資信託の購入資金が楽天銀行から自動で引き落とされる便利なスイープ機能が利用可能になる。積立設定には、年会費無料でポイント還元が受けられる楽天カードの利用が効果的だ。



初期設定と積立の登録さえ完了すれば、「新NISAの投資を始めた後はとにかくほったらかし」と亮平氏が語るように、日々の相場変動を気にせず自動で資産形成を継続できる。楽天経済圏のサービスをフル活用する口座開設術は、これから投資に挑戦する初心者にとって、手軽かつ効率的な資産運用の第一歩となるだろう。