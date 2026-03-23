目黒蓮をシルクハット姿で描き起こし！2,000名の幸運な当選者だけが手に入れることができる限定デザインのTo-Go Bagが登場

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Snow Manの目黒蓮をモチーフにした限定デザインTo-Go Bagなどが当たる『午後の紅茶 春のTo-Go Bag プレゼントキャンペーン』が、3月23日から4月17日（23時59分）まで期間限定で開催される。

■イラストは「午後の紅茶」のシンボル“アンナ・マリア夫人”のロゴ風

キャンペーンでは、対象となる「キリン 午後の紅茶」のペットボトル商品を5本以上購入し応募すると、抽選で合計2,000名にブランド誕生40周年記念ボックスに入った特別セットがプレゼントされる。

ボックスには「午後の紅茶×目黒蓮 限定デザインTo-Go Bag」と、5月19日にリニューアル予定の「キリン 午後の紅茶」レギュラーシリーズ（ストレートティー/ミルクティー/レモンティー）3品、40周年記念限定商品「キリン 午後の紅茶 40TH BLEND 3種の香るフルーツ＆ストレートティー」を詰め合わせ。

To-Go Bagは、午後の紅茶の象徴である鮮やかな赤色を基調とし、午後の紅茶のシンボル「アンナ・マリア夫人」のロゴ風に、ブランドキャラクターの目黒蓮をシルクハット姿で描き起こしたオリジナルデザインとなっている。

保冷ランチバッグとして、ピクニックやお出かけ、行楽など、様々なシーンで活用できること必至。ぜひ、応募しよう。

■関連リンク

「午後の紅茶 春のTo-Go Bag プレゼントキャンペーン」特設サイト

https://cp.kirin.jp/story/36432

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/

https://starto.jp/s/p/artist/43