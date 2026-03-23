大好きなお兄ちゃんに遊んでほしいのに…ゲームに夢中で構ってもらえないラブラドールレトリバーさん。完全に拗ねてしまうのかと思ったら…想定外だったまさかの結末が話題になっているのです。

たくさんの優しさや愛情に溢れたその光景は、記事執筆時点で32万回を超えて表示され、1.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：男の子に構ってもらえず拗ねる大型犬に、赤ちゃんが気付いてくれて…種族の壁を超えた『尊いやり取り』】

お兄ちゃんに構ってもらえず拗ねる大型犬

Xアカウント『@terry20240730』に投稿されたのは、ラブラドールレトリバー「テリー」くんのお姿。この日も大好きなお兄ちゃんと遊びたくてすぐそばで待機していたのだといいます。

しかし、お兄ちゃんはゲームに夢中。すぐ後ろでぴったりとひっつくようにしてアピールしてみるものの…構って作戦はなかなかうまくいかなかったのだとか。

赤ちゃんが気付いてくれて…『まさかの結末』に反響

『つまんないの』なんて言葉が滲み出たしょんぼり顔で伏せっていたというテリーくん。その様子にいち早く気付いたのは…お兄ちゃんの隣で一緒にゲームを見ていた妹ちゃん。

『どうしたの？』と言うかのように、テリーくんを気にかけるような素振りを見せてくれたという妹ちゃん。テリーくんは大喜びで妹ちゃんに近づいていったのだといいます。

どさくさに紛れて妹ちゃんのお顔をペロリとしたことでママさんに注意されてしまったものの、構ってもらえたことでご満悦の表情を浮かべていたというテリーくん。

自分より年齢も体も小さな妹ちゃんに構ってもらったことで、無邪気な笑顔を浮かべるテリーくんのお姿はまさに『大きな赤ちゃん』で、飼い主さんでも想定できなかった結末は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「見守っている風にも見える…優しい…」「良い写真ですね」「もう幸せでお腹いっぱい」などのコメントが寄せられています。

3きょうだいの尊すぎる日常

テリーくんは、ちょっぴり怖がりでおっちょこちょいな1歳の男の子。とにかくお兄ちゃんのことが大好きで、この日も無事、夜は一緒に遊んでもらうことができたのだといいます。

妹ちゃんにも優しく接することができる紳士で、食いしん坊で甘えん坊なその振る舞いはまさに『天真爛漫』という言葉がぴったりなのだそう。

ご家族に溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすテリーくんのお姿は、日々ラブラドールレトリバーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@terry20240730」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。