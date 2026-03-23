負傷も心配された冨安健洋、交代理由は疲労か…アヤックス指揮官が見解「日本代表で来週プレーできると思う」
[3.22 エールディビジ第28節 フェイエノールト 1-1 アヤックス]
アヤックスのガルシア・ジュニェントオスカル監督はフェイエノールト戦後、ピッチに座り込んでから交代したDF冨安健洋が予定通り日本代表に合流できる見込みだと話した。『ダ・テレグラフ』などの現地メディアが伝えている。
冨安は長期離脱を強いられていたなか、2月1日のリーグ戦で484日ぶりの公式戦出場を果たすと今月14日には先発にも復帰。今月の日本代表メンバー入りも決まると、今節は2試合連続で先発入りしてDF渡辺剛とFW上田綺世との日本代表対決に臨んでいた。
安定したプレーを見せて迎えた後半26分、冨安がピッチに座り込んで試合が止まる。上田も思わず冨安のもとへ向かったものの、言葉をかわす上田の顔には笑顔も。冨安は右脚の治療を受けてから歩いてピッチの外に出て交代となり、座り込んだ理由が疲労によるものと怪我によるもののどちらなのか心配されていた。
それでも試合後、ジュニェントオスカル監督は「日本代表で来週プレーできると思う」と述べて再離脱には否定的な見解を示した。指揮官は「彼は長い期間怪我をしていた。まだフル出場はできない」とも語り、疲労による交代だったことを示唆している。
冨安は2024年6月のW杯2次予選以来1年9か月ぶりの代表復帰が決まっており、イギリスでの活動に合流する予定となっている。
アヤックスのガルシア・ジュニェントオスカル監督はフェイエノールト戦後、ピッチに座り込んでから交代したDF冨安健洋が予定通り日本代表に合流できる見込みだと話した。『ダ・テレグラフ』などの現地メディアが伝えている。
冨安は長期離脱を強いられていたなか、2月1日のリーグ戦で484日ぶりの公式戦出場を果たすと今月14日には先発にも復帰。今月の日本代表メンバー入りも決まると、今節は2試合連続で先発入りしてDF渡辺剛とFW上田綺世との日本代表対決に臨んでいた。
それでも試合後、ジュニェントオスカル監督は「日本代表で来週プレーできると思う」と述べて再離脱には否定的な見解を示した。指揮官は「彼は長い期間怪我をしていた。まだフル出場はできない」とも語り、疲労による交代だったことを示唆している。
冨安は2024年6月のW杯2次予選以来1年9か月ぶりの代表復帰が決まっており、イギリスでの活動に合流する予定となっている。