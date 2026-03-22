Photo: 三月旭

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

もはや触らない日はないスマートフォン。朝から晩まで一日中使うから、コンセント要らずでスマートフォンを充電できる「モバイルバッテリー」は必需品ですよね。

しかし、バッグに入れておくこと自体を忘れたり、入れたとしても「重い」「かさばる」「ケーブルが邪魔」などのストレスで、携帯するのが面倒になったり…。

モバイルバッテリーを買ったものの、結局持ち歩かなくなった経験はありませんか？

邪魔にならずに持ち運べる、ちょうどいいモバイルバッテリーってないのかな、と探していたときに見つけたのが、2026年1月にリリースされた、 Xiaomi（シャオミ）の「UltraThin Magnetic Power Bank」。

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最大の特徴は、とにかく薄い！薄いんです、これ。

なんと約6mmという超薄型設計で、邪魔になる要素が一切ないんです。

薄くて軽い、貼るだけ充電。モバ充のストレスが消えました

「UltraThin Magnetic Power Bank」はマグネット式のモバイルバッテリー。

Xiaomi「UltraThin Magnetic Power Bank」

MagSafe対応のiPhoneをはじめ、Qi2をサポートするスマートフォンの背面に貼るだけで、ケーブルレスにサクッと充電できちゃいます。MagSafe対応スマホケースと組み合わせても◎。

約6mmという薄さは、業界トップクラスだそう！ 実際手に取ってみると、本当に薄くて驚きますよ。

業界トップクラスの約6mmという薄さ

さらに、98gという軽さも特徴。「重い」「かさばる」といった、モバイルバッテリーの持ち歩きにありがちなストレスを、すっきり解消してくれます。

それでいて、本体には5,000mAhバッテリーを搭載。iPhoneなら約1回分のフル充電が可能。普段使いに十分なスペックですよ。

あと、これは好みかもしれませんが、小さなロゴだけのシンプルなデザインも魅力。アルミニウム合金の筐体は、さりげない高級感があります。

小さなロゴのみのシンプルデザインも魅力

カラバリは3色。今回購入したのはシルバーですが、2026年2月にオレンジ、3月にブラックが増えて、好みに合わせて選べるようになりました。

いずれのカラーも、さらさらとした手触りで指紋が目立ちにくいのもポイント。日頃から手にするアイテムだから、美しく使えるって大事です。

使い始めたら“終わり”。お出かけの必需品になります

正直、MagSafe対応のモバイルバッテリー自体は目新しいものでもありません。すでにいろんな企業から発売されていますよね。

貼るだけで充電できる利便性は共通していますが、製品によっては厚みがあり、スマホに装着するとかなりゴツくなってしまうことも…。

その点、何度も言いますが、「UltraThin Magnetic Power Bank」は本っ当にスリム！

スマホに装着するとまるで一体化したようで、使っていて「邪魔だな〜」という感覚がほとんどありませんでした。

iPhone 17と組み合わせ。幅もぴったりでゴツくなりません

小さなバッグにも入れやすく、スマホに装着したままポケットに入れることも可能。思っていた以上にスッキリ収まり、違和感なく持ち歩けるのでとても便利です。

デニムの後ろポケットにもすんなり入りました

マグネットの吸着力も十分。もちろん、スマホに着けた状態で出し入れを繰り返せば、ポケットやカバンに引っかかってズレることはあります。

スマホとの吸着面は、耐火性に優れる素材と仕上げに

とはいえ、簡単に落ちてしまうことはなく、意外としっかり固定されています。

実際使ってみて、ポケットやカバンの中で外れていたという事も起きなかったですし、日常的にスマホを使う程度では問題なさそう。

全くズレないわけじゃないけれど、落としそうな不安感はなく使えました

持ち歩くためのモバイルバッテリーだからこそ、携帯性を重視するならば、ストレスなく “安心” を持ち歩けることが重要になります。

「UltraThin Magnetic Power Bank」はまさに、携帯性に優れた一台。持ち歩きやすく、外れたり落としたりする心配も少ないので、一度使い出すともう手放せなくなっちゃいます。

ワイヤレス＆有線の両対応。スマホとイヤホンの同時充電も

マグネット式のワイヤレス充電は、最大15Wの高速充電に対応。

また、USB Type-Cポートを備えており、ケーブルを使っての有線充電も可能です。その場合は最大22.5Wで、さらにスピーディーに充電できます。

スマホに貼るだけでサクッと充電

USB-Type Cポートもあり、有線での充電も可能

両方同時に使う事もできるので、ワイヤレスでスマホを、有線でイヤホンなど他のデバイスを充電することも可能です。

気になる安全性ですが、「UltraThin Magnetic Power Bank」は、加熱保護などを含めて10の安全保護機能を装備しています。

さらに、デュアルNTC温度センサーを搭載。充電中の温度上昇をチェックしながら、高速充電時でも発熱を抑えるのだそう。実際のところ、充電中に少し温度を感じた程度でした。

ストレスのない使い心地、それこそが最大の魅力

「UltraThin Magnetic Power Bank」は日常に自然に溶け込むタイプのモバイルバッテリー。最大の魅力は、「ストレスのない使い心地」にあると思います。

薄型軽量設計で持ち歩きやすく、スマホに貼るだけで充電ができること。また、ミニマルなデザインで、どんなスタイルにも合わせやすい点も、使いやすさに繋がります。

毎日使うものだから、何にでも合うデザインなのもいいですね

充電切れを気にせず毎日安心してスマホを使いたい人、荷物は増やしたくないが利便性も諦めたくない人には、きっとハマると思います。

また、これまでモバイルバッテリーを買っても「結局持ち歩かなくなった」という経験があるなら、きっと試す価値あり。思った以上に、充電のストレスが減るはずですよ。

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Photo: 三月旭

Source: Amazon.co.jp

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