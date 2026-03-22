やった初日からシルエットが激変！『ウェイブ・スクワット』がバストとヒップを救う理由

女性らしいメリハリボディの作り方！バスト・ヒップを高く、ウエストを絞る黄金の法則

女性が目指すメリハリのあるシルエットとは

女性のボディラインはただ単に細ければいいわけではなく、むやみに筋肉をつければいいというわけでもありません。女性の美しさのポイントは流線型。

つまり、波を打つようなメリハリのあるシルエットにあります。バストとヒップが高く上がり、それに対してウエストがキュッと引き締まり、さらに脚がスラッと伸びる。その理想的なボディラインを獲得するために実行してほしいのが、本書で紹介する「ウェイブ・スクワット」と「ウェイブ・ストレッチ」です。

ウェイブ・スクワット、ウェイブ・ストレッチともに、つま先を内側に向けて脚の内側に体重をかけることでO脚が改善し、脚のシルエットがスラッと伸びます。同時に骨盤が立ちやすくなり、骨盤を立てながら胸を高く引き上げることで猫背が解消してヒップとバストの位置が上がり、ウエストにくびれが生まれます。

4週間、この2つのエクササイズを1日ずつ交互に実施してもらいたいのですが、やった初日からその場でシルエットの変化を実感できるはずです。1週間続ければ、それは顕著に現れると同時に、呼吸がしやすくなる、手足の血行を感じる、首や肩が楽になるなど、心身のコンディションが上向きになるのも感じられるでしょう。そして、継続するほどに筋肉の増加と体脂肪の減少によって、あなたの体型は確実に一歩一歩、理想的なボディラインへと近づいていくのです。

出典：『1日3分でおなかも脚も細くなる 女子のスクワット』