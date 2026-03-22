セリエA 25/26の第30節 ユベントスとサッスオーロの試合が、3月22日04:45にアリアンツ・スタジアムにて行われた。

ユベントスはジェレミー・ボガ（MF）、ケナン・ユルディズ（FW）、ウェストン・マッケニー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはクリスティアン・ボルパト（MF）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。ユベントスのチコ・コンセイソン（FW）のアシストからケナン・ユルディズ（FW）がゴールを決めてユベントスが先制。

ここで前半が終了。1-0とユベントスがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分サッスオーロが同点に追いつく。ドメニコ・ベラルディ（FW）のアシストからアンドレア・ピナモンティ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ユベントスは64分にブレメル（DF）に、またサッスオーロは74分にウリセス・ガルシア（DF）、90+5分にルカ・リパーニ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-22 06:50:53 更新