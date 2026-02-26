ビスキュイテリエ ブルトンヌ新作♡春に贈りたい華やかケーク誕生

フランス・ブルターニュの伝統を感じる焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」から、見た目も味わいも心ときめく新作ケークが登場。発酵バターのコクとバニラの香りが広がる贅沢な一品は、春の贈り物や特別なシーンにもぴったりです。可憐なマーガレット型に込められた想いにも注目したい、今季見逃せないスイーツです♡

可憐な花モチーフの贅沢ケーク

マーガレット〈発酵バターとバニラのケーク〉

価格：1,296円(税込)

発酵バターのコクとアーモンドの香ばしさをベースに、華やかなバニラの香りがふんわり広がる上品な味わい。

可愛らしいマーガレットの形で焼き上げられ、見た目にも特別感あふれる仕上がりです。

ゴンチャ新シリーズTEACRAFT登場♡香り華やぐ春ティー体験

しっとり食感と奥深い味わい

きめ細やかでしっとりとした生地は、シンプルながら素材の良さをしっかりと感じられる贅沢な味わい。

箱サイズ：約14.8×14.7×4cm

マーガレットの花言葉である「誠実」「心に秘めた愛」「真実の友情」が込められており、大切な人へのギフトやブライダルシーンにもおすすめです。

上質な焼き菓子だからこそ叶う、特別なひとときを演出してくれます。

販売情報と購入方法

オンラインショップでは、3月30日(月)12:00頃より予約販売を開始。店頭では4月1日(水)より販売スタートとなります。

■販売情報

オンライン予約：3月30日(月)12:00頃～ ※お届けは4月6日(月)以降

店頭販売：4月1日(水)～

■販売店舗

阪急うめだ本店、池袋東武店、新宿小田急店、渋谷ヒカリエ店、公式オンラインショップ

※お届けは4月6日(月)以降となります

心を伝える春のご褒美スイーツ♡

シンプルながら素材の魅力を最大限に引き出したケークは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり。見た目の可愛さと上質な味わいが、特別なひとときをより華やかに彩ってくれます。春の訪れとともに、心を込めた贈り物として選んでみてはいかがでしょうか♡