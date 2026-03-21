【東京デート】表参道＆代々木公園で行きたい！感度高めな「おしゃれレストラン」3選

せっかくのデートなら、ごはんのおいしさだけじゃなくて、空気感まで素敵なお店を選びたい...！そこで今回は、表参道や代々木公園でチェックしたい「おしゃれレストラン」を3つご紹介します。大人っぽいムードを楽しみたい日に、ぜひ参考にしてみて♡

東京メトロ千代田線は上質な“おしゃれデート”にぴったり 特別な日にぴったりなハイセンスなお店がたたずむ千代田線エリア。感度高めな人たちに人気なので、しゃれたイケメンとも出会えちゃうかも♡

表参道

Check! CICADA 環地中海料理を堪能できるオトナのレストラン 骨董通りから一本、脇道に入ると広がるリゾート空間。オトナなライティングで、神秘的な雰囲気の店内は、記念日デートにぴったり。 ハーブやスパイスの効いたオリジナル料理と、120種類以上あるワインが魅力。 一番人気のえびがのったクリームリゾット INFORMATION 住：東京都港区南青山5-7-28

☎︎：03-6434-1255

営：ランチ 11:00〜16:00、カフェ 15:00〜17:30、ディナー 17:30〜22:30

休：無休

https://www.tysons.jp/cicada/

代々木公園

Check! LIFE 一度行ったらトリコになる予約必須の絶品ビストロ 木や緑を基調としたやさしい雰囲気の店内でゆったりと食事を楽しめるイタリアンレストラン。 日替わりのブッラータチーズやはちみつとゴルゴンゾーラのピッツァなど、ワインにあうチーズ料理が女性から大人気。 INFORMATION 住：東京都渋谷区富ヶ谷1-9-19 1F

☎︎：03-3467-3479

営：ランチ 11:45 〜 14:30、ディナー 17:45 〜 21:00

休：火曜

Instagram：@lifeyoyogipark

Check! nephew ムード抜群な洗練されたおしゃれ空間 入り組んだ住宅街にある一軒家ビストロ。19時からはビストロバー、さらに21時からはカクテルがメインのバーとして営業中。 1軒目はもちろんのこと、2軒目、3軒目でも素敵な時間を過ごせる場所。 INFORMATION 住：東京都渋谷区富ヶ谷1-7-2

☎︎：03-5738-8908

営：カフェ 8:00〜17:00、

ディナー 月〜木 19:00〜24:00、金・土・日 18:00〜24:00

ランチ 11:45〜14:30、ディナー 17:45〜21:00

休：無休

Instagram：@nephew_yoyogipark 撮影／池田花梨、塩谷未来 文／柿沼奈々子、草野咲来、大熊芹奈