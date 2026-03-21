お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高No.1（34）が20日放送のフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜後11・00）に出演。推しのアイドルデュオ・DOMOTOの堂本剛（46）と共演し、涙する場面があった。

この日は「脱力ホストクラブ」と題した企画が行われ、カリスマホスト役のすがちゃんが堂本を接客。すがちゃんは「俺のこと覚えてるかな？13年前の話なんだけど」と切り出し、堂本とのエピソードを語った。

「昔から剛くんのことめちゃくちゃ好きで。芸人になった1年目の頃、自分たちのポスターを初めて作ってもらって。それを持った帰り道、たまたま道に剛くんがいて」と遭遇した堂本にサインを依頼。すると、堂本は「普段はサインは全部お断りしてるけど、いつか共演した時のお守りとしてサイン書いてあげる」とポスターにサインしてくれたという

実際の写真を見せると、そのサインに堂本は「僕ですね」。すがちゃんは「その時に“もし共演できた時は、一緒に写真でも撮ろうよ”って言ってくれたんですけど。あとで、写真撮ってもらえないですか？」と伝え、夢の2ショット撮影に成功。「東京ドーム（公演）も毎年行かせてもらっていて」と感極まって涙目になっていた。