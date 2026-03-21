11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー

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　「BCNランキング」2026年3月9日〜15日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー

MD3Y4J/A（アップル）

2位　11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー

MD4A4J/A（アップル）

3位　11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー

MD4D4J/A（アップル）

4位　LAVIE Tab Lite

TL103/KAL（NEC）

5位　11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイ

MH304J/A（アップル）

6位　LAVIE Tab T8

T0855/KAS（NEC）

7位　11インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイ

MH354J/A（アップル）

8位　LAVIE Tab T11N ルナグレー

T1175/LAS（NEC）

9位　Lenovo Tab

ZAEH0063JP（レノボ・ジャパン）

10位　ASUS Chromebook CM30 Detachable

CM3001DM2A-R70006（ASUS）

10位　LAVIE Tab T10

T1055/KAS（NEC）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。