近年、国際情勢の不安定化により原油価格が大きく変動し、ガソリン価格もそれに連動して上下している。特に最近は中東情勢の緊迫化を背景に原油市場が不安定になり、ガソリン価格の上昇が再び家計の負担として意識されるようになった。

日本では2025年末をもって長年続いてきた「ガソリン暫定税率」が廃止され、いったんは価格が下がるとの期待もあったが、原油価格や為替の影響によって価格が再び上昇。「そもそもガソリン価格にはどのような税金が含まれているのか」と疑問を持つ人も多いのではないだろうか。

実は、日本のガソリン価格には複数の税金が組み込まれている。一般的にガソリン価格は「原価部分」と「税金部分」に大きく分けることが可能。原価部分には、原油の輸入価格、タンカーなどによる輸送費、国内での精製費用、流通コスト、そしてガソリンスタンドの販売マージンなどが含まれる。しかし、私たちが支払う価格の中にはこれらに加えていくつかの税金が上乗せされている。

揮発油税、石油石炭税、消費税

まず最も大きいのが「ガソリン税」。これは正式には「揮発油税」と「地方揮発油税」を合わせたもので、道路整備などの財源として長く徴収されてきた。

かつてはここに「暫定税率」が上乗せされ、1リットル当たり25.1円が追加課税されていたわけだ。1970年代の道路整備財源確保を目的として導入されたこの制度は、名称こそ「暫定」だったが半世紀近く続き、2025年末にようやく廃止されることになった。

次に「石油石炭税」がある。これはエネルギー政策や環境対策の財源として課されている税金で、現在は地球温暖化対策税の性格を持つ部分も含まれている。エネルギー消費に一定の負担を求めることで、環境政策の財源を確保する役割を担っている。

さらに忘れてはならないのが「消費税」。消費税はガソリン本体の価格だけでなく、すでに課されているガソリン税や石油石炭税を含めた金額に対して課税される。このため、税金に対してさらに消費税がかかる形になり、いわゆる「二重課税ではないか」という議論が以前から指摘されている。

このように、日本のガソリン価格は単なる燃料の市場価格ではなく、税制と政策が複雑に組み合わさった構造になっている。実際、ガソリン価格の3～4割程度は税金が占めるとも言われており、家計への影響は決して小さくない。

もちろん、これらの税金は道路整備や環境政策などの公共目的の財源として使われてきた経緯がある。そのため単純に「税金が高い」と考えるだけではなく、その税金がどのような政策目的のもとで徴収され、どのように使われているのかを理解することも重要だ。

ガソリン価格は、原油価格や為替相場といった国際的な要因だけでなく、国内の税制によっても大きく左右される。日々目にするガソリンスタンドの価格表示の中には、こうした政策の積み重ねが反映されているのだ。ガソリン価格の内訳を知ることは、エネルギー政策や税制を身近な問題として考える第一歩と言えるのではないだろうか。

文/亀田敬亨 内外タイムス