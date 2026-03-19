2026年の食のトレンドは「Swicy」！アジア最大級の食品・飲料展「FOODEX JAPAN」が発表した3つのキーワード
約80の国と地域から最新の食品・飲料が一堂に会するアジア最大級の展示会「FOODEX JAPAN 2026」が、2026年3月10日から3月14日まで、東京ビッグサイトで開催された。
【写真】「Sweet」と「Spicy」が調和した「Swicy」が大流行の予感！
1976年に誕生してから、今回で51回目となる本展。半世紀以上の歴史を誇り、今では単なるビジネスの場という枠を超え、次世代の食文化を占う“トレンドの発信源”としての役割を担っている。今回は、そんな「FOODEX JAPAN」が今年注目する食のトレンドを紹介！
今年、「FOODEX JAPAN」が最重要トピックとして提示するのは、「Swicy」(スウィーシー)、「クラフトスナック」、「プレミアムインスタント」の3軸。これらのキーワードの背景には、変化し続ける消費者の価値観や、持続可能な食の在り方を模索する世界的な潮流が色濃く反映されている。
なかでも最も注目したいのが、「Sweet(甘い)」と「Spicy(辛い)」を掛け合わせた造語「Swicy」だ。欧米をメインに広がりを見せており、刺激と甘味が調和した新しいフレーバー体験は、Z世代を中心にスナックや調味料市場などで浸透していくと予想されている。「FOODEX JAPAN 2026」にも、韓国やタイのブランドから「Swicy」なスナックなどが多く出展された。
2つ目のトレンドが、地域資源や独自の製法を凝縮した「クラフトスナック」。 ここでは単なる嗜好品としての枠を超え、国産原料の活用や、添加物に頼らないナチュラルな製法、あるいはオーブン調理による油分の抑制など、商品の“中身”そのものに価値を見出す動きが加速している。昨今では多くの消費者が「誰が、どこで、どう作ったか」というストーリーを重視するため、世界的に人気が高まっている。
3つ目のキーワードは、利便性とクオリティを極限まで両立させた「プレミアムインスタント」だ。 共働き世帯の増加や在宅時間の変化といったライフスタイルの多様化を背景に、「調理の手間は省きたいが、食の質は落としたくない」という切実なニーズがこの市場を押し上げている。厳選された素材や高度な製法により外食レベルの味わいを自宅で再現し、“効率”と“満足感”を同時に叶える。
今後、日本にも広まっていくと予想される3つの食のトレンド。新感覚の「Swicy」な味にワクワクしたり、「クラフトスナック」でちょっと贅沢な食事を楽しんだりと、世界中のアイデアが詰まった新しい食体験に挑戦してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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1976年に誕生してから、今回で51回目となる本展。半世紀以上の歴史を誇り、今では単なるビジネスの場という枠を超え、次世代の食文化を占う“トレンドの発信源”としての役割を担っている。今回は、そんな「FOODEX JAPAN」が今年注目する食のトレンドを紹介！
今年、「FOODEX JAPAN」が最重要トピックとして提示するのは、「Swicy」(スウィーシー)、「クラフトスナック」、「プレミアムインスタント」の3軸。これらのキーワードの背景には、変化し続ける消費者の価値観や、持続可能な食の在り方を模索する世界的な潮流が色濃く反映されている。
なかでも最も注目したいのが、「Sweet(甘い)」と「Spicy(辛い)」を掛け合わせた造語「Swicy」だ。欧米をメインに広がりを見せており、刺激と甘味が調和した新しいフレーバー体験は、Z世代を中心にスナックや調味料市場などで浸透していくと予想されている。「FOODEX JAPAN 2026」にも、韓国やタイのブランドから「Swicy」なスナックなどが多く出展された。
2つ目のトレンドが、地域資源や独自の製法を凝縮した「クラフトスナック」。 ここでは単なる嗜好品としての枠を超え、国産原料の活用や、添加物に頼らないナチュラルな製法、あるいはオーブン調理による油分の抑制など、商品の“中身”そのものに価値を見出す動きが加速している。昨今では多くの消費者が「誰が、どこで、どう作ったか」というストーリーを重視するため、世界的に人気が高まっている。
3つ目のキーワードは、利便性とクオリティを極限まで両立させた「プレミアムインスタント」だ。 共働き世帯の増加や在宅時間の変化といったライフスタイルの多様化を背景に、「調理の手間は省きたいが、食の質は落としたくない」という切実なニーズがこの市場を押し上げている。厳選された素材や高度な製法により外食レベルの味わいを自宅で再現し、“効率”と“満足感”を同時に叶える。
今後、日本にも広まっていくと予想される3つの食のトレンド。新感覚の「Swicy」な味にワクワクしたり、「クラフトスナック」でちょっと贅沢な食事を楽しんだりと、世界中のアイデアが詰まった新しい食体験に挑戦してみてはいかがだろうか。
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