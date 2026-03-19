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YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が「【イスラム世界とは何か？】スンニ派とシーア派の対立から巨大イスラム経済まで解説」を公開した。動画では、世界人口の4分の1を占めるイスラム世界の実態から、スンニ派とシーア派の対立の歴史、さらには急成長するイスラム経済の仕組みまでを包括的に解説している。



まず、イスラム教徒（ムスリム）の人口はアジアやアフリカを中心に急速に増加しており、2050年には世界人口の30%に達すると予測されている。教義の中心には「クルアーン」と預言者ムハンマドの言行録「ハディース」があり、これらを基にしたイスラム法「シャリーア」が生活全般を規定している。



続いて、スンニ派とシーア派の対立について言及。この分裂は教義の違いではなく、ムハンマド死後の後継者選びにおいて血統を重視するか実力を重視するかという「リーダーの権力闘争」に端を発していると説明する。現代の中東における両派の対立も、単なる宗教問題ではなく「政治と安全保障の問題」であるという見方を示した。



さらに、独自の教義に基づく経済圏についても詳述した。豚肉やアルコールを禁じる「ハラール」の市場は、食品だけでなく化粧品や旅行など多岐にわたり、2028年には約500兆円規模に達すると見込まれている。また、利子の受け取りを禁じるイスラム金融では、実体のある資産と結びついた「スクーク」という仕組みが注目を集めており、日本企業も資金調達に活用している事例が紹介された。



イスラム世界の動向は、エネルギー価格や国際政治だけでなく、グローバル経済にも直結している。動画の終盤では、「イスラム世界を正しく知ることは、この先の世界を正しく読み解くための実用的な教養の1つ」と結論付け、断片的な知識を繋ぎ合わせて現代社会を理解する学び直しの意義を強調して締めくくった。



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