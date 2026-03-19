2026年9月に創立45周年を迎えるファミリーマート（東京都港区）が、さまざまな人気商品を“値段そのまま”で45％増量するキャンペーン「うまくて、ドでかい！ お値段そのまま なぜか45％増量作戦」を3月24日から期間限定で行います。

【写真】値段そのまま「ドでかい！」！ 45％増量しちゃった“商品”全種類の比較を一挙に見る！

同キャンペーンでは、人気ホットスナック「スパイシーチキン」（210円、以下、税込み）をはじめ、3年間で累計販売数3億食を突破した「生コッペパン（イチゴジャム＆マーガリン）」（145円）、】6種類の具材が楽しめるこだわりの巻寿司「助六寿司」（578円）、人気ラーメン店「ラーメン荘 歴史を刻め」が監修した“温かい麺カテゴリー”の年間売上1位「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」（698円）、「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」（258円）など、全14種類を週替わりで発売します。

また、「ファミマオンライン」でも同キャンペーンを実施。「米沢牛サーロインステーキ」や「あまおうのクリームいちご大福」など、10種類の商品がラインアップされています。

俳優の吉田鋼太郎さんと八木莉可子さんが出演する新テレビCM「2026年 なぜか45％増量作戦」編が同日から放送されます。

ファミリーマートの公式「X」では、抽選で1万人に「生コッペパン（イチゴジャム＆マーガリン）」の無料クーポンが当たるキャンペーンを実施します。