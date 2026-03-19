JBLから、ノイズキャンセリング機能搭載のオーバーイヤーワイヤレスヘッドホン『JBL Live 780NC』およびオンイヤーワイヤレスヘッドホン『JBL Live 680NC』が3月26日より順次発売されることが発表された。

【画像あり】カラーバリエーションをチェック

『JBL Live 780NC』は、ハイレゾ認証を取得した40mm径ダイナミックドライバーを搭載するオーバーイヤー型のワイヤレスヘッドホンだ。

ノイズキャンセリング技術にはリアルタイム補正・適応機能付きの「True Adaptive Noise Cancelling 2.0」を採用し、前モデルからさらに精度を高めている。パーソナライズ機能「Personi-Fi 3.0」やJBL独自の空間オーディオにも対応し、ユーザーごとの音質調整が可能となっている。

通話品質についても強化が図られた。ビームフォーミングマイク、風切り音を抑える設計、AIが学習したアルゴリズムを組み合わせた「Perfect Call 2.0」を搭載し、通話時の環境ノイズを低減する。

デザイン面では、従来のコンセプトを見直し、モダンで高級感のある外観に刷新された。

ハウジング形状の最適化と高密度フォーム素材のイヤーパッドにより、パッシブノイズキャンセリング性能も向上する。ヘッドバンドはJBL Liveシリーズで約7年にわたり採用されてきたファブリック素材からPU素材へ変更され、重量を適切に分散する新設計により長時間の装着でも快適に使用できるという。

スライダーアームとヒンジ部も新設計となり、数千回の折りたたみに耐える独自構造を採用した。フラットにも内側にも折りたためる可動機構を備え、携帯性を高めている。ハウジング部の物理ボタンも再設計され、タッチコントロールとボタン操作のアサインは「JBL Headphones」アプリからカスタマイズが可能だ。

バッテリーは最大80時間の連続再生に対応し、わずか5分の充電で約4時間の再生が可能な急速充電にも対応する。通信規格はBluetooth 6.0に準拠し、LEオーディオをサポート。別売の『JBL Smart Tx』にも対応する。

同時発売となる『JBL Live 680NC』は、基本仕様を『JBL Live 780NC』から踏襲したオンイヤータイプ。よりコンパクトで持ち運びやすいデザインに仕上げられている。

カラー展開は、両モデル共通でブラック、シャンパン、ブルー、ホワイトの4色となる。加えて『JBL Live 780NC』にはオレンジ、『JBL Live 680NC』にはパープルが用意されている。ホワイトはヨドバシカメラ限定モデル、パープルはJBL公式サイト限定モデルとなる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）