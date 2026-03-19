1兆パラメーター規模の謎のAIモデル「Hunter Alpha」が話題になりDeepSeekが密かに「V4」をテストしているのではないかとの臆測が広がるも後にXiaomiのものであることが判明

1兆パラメーター規模の謎のAIモデル「Hunter Alpha」が話題になりDeepSeekが密かに「V4」をテストしているのではないかとの臆測が広がるも後にXiaomiのものであることが判明