人気ロックバンドの「氣志團」の綾小路翔（49）が、18日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。過去にNHK紅白歌合戦で起こした“騒動”の真相を語った。

綾小路は06年に「DJ OZMA」として紅白歌合戦に出場した際、全裸に見えるボディースーツを着用して問題に。その直後からNHKにはクレームの電話が殺到し、その後3回目の紅白出場は叶わぬものとなった。

同番組で「かまいたち」山内健司が「アレは本番でぶち込んだ説を聞いた」と触れると、綾小路は「ちょうど今年で20年経つんですけど」と切り出し、「僕たちはサプライズを絶対にやりたい」との思いがあったことを打ち明けた。

当時は、前日までに行うリハーサルの内容を記事にして煽り、当日番組を見てもらう流れがあったと説明。「もうみんな、小林幸子さんが今年何やるかを、前日にある程度知ってる」といい、「アレが当時、どうしても自分は耐えられなくて」と振り返った。

そのため各所と相談の上、記事にしないことで協力してもらい、リハーサルでは友好ムードだったが、「1個だけ言い訳をさせてもらうと」と綾小路。「“絶対にやるなっていうことを教えてください”って言って、僕らのライブでやってた演出を、あれダメ、これダメって全部避けてた。なので、ボディースーツは全然NGじゃなかった」と明かした。

しかし苦情が殺到した原因について「ライブで見てると一瞬ビックリするけど、すぐ（ボディースーツだと）分かる。当時の地上波は地デジ化前で（画質が粗く）分からなかった。それが全員の盲点だった」と釈明。苦笑いしながら「大変ご迷惑をおかけしました」と改めて頭を下げていた。