ダイハツ工場の“匠”手組み作業なのに「安価」

モビリティビジネスのグローバル商社SPKは2026年3月19日、ダイハツのエントリー軽コンパクトカー「ミライース」をベースにしたコンプリートカー「ミライース tuned by D-SPORT Racing」を正式発表しました。



100台限定販売で、同日10時から抽選受付を開始します。

ミライースは、2011年に登場した軽セダンです。徹底した低燃費・低価格・省資源のクルマづくりコンセプト「e：Sテクノロジー」を採用し、燃費のよさや価格の安さを特徴とするエントリーモデルとなっています。

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現行型は2017年5月に発売された2代目で、ダイハツの新時代クルマづくりコンセプト「DNGA」を採用し、さらなる燃費向上や低価格化を実現。また先進運転機能「スマートアシストIII」を設定するなど、安全性も向上しています。

今回登場したミラ イース tuned by D-SPORT Racingは、ミライースをベースに、標準車には設定のないターボエンジンと5速MTを搭載。

ダイハツとともに共同運営する「D-SPORT Racing Team」において培ったモータースポーツの知見を反映し、「走る楽しさをみんなのものに」をテーマに開発したコンプリートカーだといいます。

搭載されるユニットは、最高出力64馬力／6400rpm・最大トルク92Nm／3200rpmを発揮する660cc 3気筒インタークーラーターボエンジン「KF-VET」型で、これに専用のECUとフロア5速MTを組み合わせ、軽量ボディを活かした刺激的な走りを実現しました。

エンジンと5速MTの搭載は、完成車として組み上がった新車をそのまま工場内に留め、工場スタッフの手作業によって再分解と組み付けが行われており、メーカーラインで高い品質管理が行われていることも特徴です。

また、通常チューニングショップなどでエンジンやミッションの載せ替えをする場合は、中古品を活用することがほとんどであるなか、純正の新品部品が使われていることもポイントです。

さらに、ボディには6点式ロールケージを装備し、車体剛性を大幅に引き上げています。

ロールケージの組み込みもエンジンとMT同様に、ダイハツ工場で職人による手作業で行われ、ダッシュボードに穴を開ける工程を経た「貫通式」の構造となっており、インテリアの美観を損ねないようになっています。

走行性能に関しては、コーナリング時にフロントの左右輪に適切に駆動力を配分するスーパーLSDを搭載。スムーズなコーナリングと、立ち上がりからの鋭い加速を実現します。

また出力アップに合わせ、フロントブレーキをソリッドディスクから14インチのベンチレーテッドディスクに変更。キャリパーも専用品となり、モータースポーツ走行でも不足のない制動力を実現しました。

いっぽうで、車両重量はわずか710kg（SPK測定値）を達成。ターボエンジン＋MT搭載やロールケージなど、重量増となる付加パーツを多数採用しながら、ミライースの軽量ボディの強みは失われておらず、俊敏な身のこなしを実現します。

内外装はブラックのスチールホイールが装備されるほか、専用「D-SPORT」エンブレムや5速MT化に伴う専用センターコンソール、100台限定を示すシリアルナンバープレートが装着されます。

これ以外はミライースのベースグレード同等で、あくまでモータースポーツを楽しむためのベース車「キットカー」として、それぞれのユーザーが自身でカスタムすることを想定。5ドア／4人乗りも変更なく、日常での使い勝手はそのままとなっています。

なお、オプションではRECARO製フルバケットシートやタコメーター、ブーストメーター、専用ブレーキパッド、ロールケージに対応する専用フロアマットなどのアイテムが用意されます。

先進運転支援システム スマートアシストIIIもそのままにしており、普段使いする場合においても安全性能は通常モデルと同一です。

ミライース tuned by D-SPORT Racingの車両本体価格（消費税込）は299万8600円で、100台限定の抽選販売となります。

完成したばかりの新車を、工場内で新品ターボエンジンとMTに手作業で載せ替え、さらにロールケージをダイハツ工場内で組み付けるという複雑な工程を経つつも、極めて安価な価格を実現しました。

加えて、メンテナンスや整備は全国のダイハツ販売店で受けることができ、新車保証にも対応しています。

なお、車両はミライースの改造車ということになり、一度車検を抹消して改造する扱いとなるため、型式は「5BA-LA350S改」となり、初回車検は2年です。

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抽選販売申し込み期間は、2026年3月19日の午前10時から4月6日の23時59分まで。D-SPORT Racingの特設ページにおいて応募が可能です。