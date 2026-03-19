今回もまた、玉木宏が恐ろしいほどにキレキレである。

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これはもちろん、公開中の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』での彼の演技のこと。2024年にはじまった『ゴールデンカムイ』シリーズにおける玉木のパフォーマンスは、登場を重ねるほどに極まり、多くの観客を驚かせてきた。彼が体現する『ゴールデンカムイ“鶴見中尉”との再会を果たすためにこそ、劇場へと足を運んでいる観客もいるのではないだろうか。

この『ゴールデンカムイ』とは、明治末期の北海道を舞台に、アイヌの金塊をめぐる争奪戦を描くもの。今回の『網走監獄襲撃編』はタイトルから分かるとおり、「網走監獄」をおもな舞台とした活劇が繰り広げられていく。主人公・杉元佐一（山粼賢人）らが監獄を襲撃して狙うのは、金塊の秘密を知る「のっぺら坊」の存在。ここでライバルとして立ちはだかるのが、鶴見中尉が率いる第七師団の面々である。

玉木が立ち上げてみせた鶴見中尉は、そのすべてが強烈なキャラクターだ。負傷した前頭部にプロテクターを装着したビジュアルももちろんだが、思想も、発する言葉も、一つひとつの振る舞いも、それらすべてが私たちの想像を超えてくる。マンガやアニメなどの二次元作品ではいくらでも表現できるだろうが、実写となればそうもいかない。しかし玉木はこれを“再現”にとどめないばかりか、血の通った人物にまでしてみせた。鶴見中尉はあくまでもフィクション作品の登場人物だが、実際に歴史上に存在していたかのようにさえ思えてくるものだ（これはさすがに言い過ぎか……）。

声の抑揚や強弱というのは多くの場合、俳優が演じるうえでコントロールするものだ。展開するシーンに合わせて、鶴見中尉の心身の状態に合わせて、玉木もまたコントロールしているのだろう。興奮したときの鶴見中尉が垣間見せる狂気だって、そのニヤリとした表情や声音で表現しているものであるはずだ。現在は主演ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系）も放送中の玉木の、演技者としての経験値の高さからすべては生まれている。

それにしてもなぜこうも、鶴見中尉は強いのだろうか。ここで指している「強さ」とは、『ゴールデンカムイ』の世界における彼の戦闘能力のことではない。この実写シリーズにおける、彼の存在の強度のことだ。つまり、“鶴見中尉＝玉木宏”の強さのことである。

■監獄という閉鎖空間で際立つ“鶴見中尉＝玉木宏”の存在感 本シリーズのジャンルを大別すれば「アクション映画」でもあるから、これまでに多くのシーンで殺陣が繰り広げられてきた。今回の『網走監獄襲撃編』では、杉元たちと第七師団が対峙する場面で、凶悪な囚人たちが一気に解き放たれることになっている。たちまち舞台は血の海だ。しかしそのような中でも鶴見中尉は嬉々としている。押し寄せる囚人の群れに対し、彼はいっさい怯むことがない。

これに関して、「そういう設定なのだから」と言ってしまえばそれまでだ。先述しているように、玉木は鶴見中尉の狂気と異常性を演技によって表現してきた。しかしこの監獄という閉鎖的な環境においては、キャラクターの持つ強固な設定よりも、大挙してくる大男たちを前にした、俳優個人の状態のほうが画面に色濃くあらわれるのではないかと思えてならない。けれども微塵もそうなっていないのは、やはり“鶴見中尉＝玉木宏”の強さがあるからなのだろう。

玉木といえば、熱心に格闘技に打ち込む人物として知られている。今年の1月にはブラジリアン柔術の国際大会で銅メダルを獲得し、世間をにぎわせたのが記憶に新しい。映画の撮影で行う殺陣はあくまでも演技であるいっぽうで、彼が取り組んでいるのは実戦だ。スポーツとはいえ、そこにはリアルな、ホンモノの闘志がある。これを実感しながら培われる身体というのは、たんに筋トレで鍛えるだけではたどり着けない境地へと至るはず。格闘家や真のアスリートを前にしたことのある方ならば分かっていただけるだろう。あの人々はそれらしい振る舞いをせずとも、ただそこに存在しているだけで強いのだ。

この『網走監獄襲撃編』で玉木個人が殺陣を披露するシーンは多くはない。しかしながらこれが、彼個人の持つ揺るぎない強さを際立たせることになっている。鶴見中尉が指揮を執る立場だから、というだけではない。周囲の者たちが乱闘に身を投じ、闘志が充満する中にあっても、やはり“鶴見中尉＝玉木宏”の身体から放たれるもののほうが上回っているからだ。『キングダム』シリーズや『イクサガミ』（Netflix）で玉木が演じるキャラクターもまた、戦闘シーンがなくとも圧倒的な強さを感じる。その理由にも、鶴見中尉との再会によって触れられるはずだ。

主演俳優として、繊細で心優しい青年を好演した純愛映画『ただ、君を愛してる』（2006年）から20年──。特異なキャラクターでさえもサラリと立ち上げてみせる俳優・玉木宏の姿が、いま私たちの目の前にある。（文＝折田侑駿）