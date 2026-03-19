3月21日（土）よる11時〜11時30分 日本テレビ系で放送「Google Pixel presents ANOTHER SKY」のゲストはKing & Prince・永瀬廉。青春時代を過ごし、アイドルとしてスタートを切った地・大阪を巡る。

恩師や友人との再会で見せる素顔から、“関西ジュニアの聖地”とも呼ばれ間もなく閉館する大阪松竹座での秘話まで、デビュー以前の思い出の場所を辿りながら、これからのKing & Princeへの想いを語り尽くす。

■地元・八尾に凱旋！恩師や友人に再会

向かった先は母校の中学校。かつてと変わらない校舎にこっそり潜入し、青春時代の記憶が甦る！音楽の授業での恥ずかしい思い出を明かすなど、「中学生に戻った気がした」と語る永瀬。当時はシャイな性格で、アイドルとして見られることを嫌っていたという意外な過去も。

さらに恩師や友人と行きつけのお好み焼き店へ。友人が明かす「甘えん坊」な一面など、アイドル以前の“永瀬廉”の素顔が明らかになる。

■アイドルとしてスタートを切った大阪城ホールへ

母親がこっそり応募したオーディションの会場である大阪城ホール前へ。面接だと思って行ったらいきなりステージへ上げられたという驚きのデビュー秘話を回顧。

その後、初めてのレギュラー番組の撮影地では、当時お世話になったスタッフと思い出話に花が咲く。Snow Man・向井康二やなにわ男子・西畑大吾たちと情熱を注いだ当時の熱い思いを語る。

■幕を下ろす“関西ジュニアの聖地”大阪松竹座

アイドルのイロハを学び、厳しいプロの世界で怒られながら成長していった大阪松竹座。華々しいデビューの裏で抱えていた葛藤や、背中を押してくれた向井と西畑からの言葉とは？

さらに、King & Prince・郄橋海人からの熱いメッセージも！2人体制となって1000日を迎えた今、これからの未来を語る。

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