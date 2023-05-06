ジャイアンツ戦で3年ぶりのオープン戦登板

ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、アリゾナ州グレンデールで行われたジャイアンツとのオープン戦に先発登板する。先発メンバーが発表された。2年目のダルトン・ラッシング捕手とバッテリーを組み、3、4回をめどに投げる予定だ。

大谷は侍ジャパンの一員として臨んだワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で打者に専念したものの、投手としての調整を継続。12日（同13日）の全体練習前には実戦形式の投球練習「ライブBP」に登板して4回想定で59球を投げた。

次回登板は22日から24日に行われるエンゼルスとのオープン戦3連戦の、いずれかの予定。登板間隔を踏まえると、開幕2カード目、3月30日から4月1日のガーディアンズ3連戦で今季初登板に臨むことになりそうだ。

大谷のオープン戦登板はエンゼルス時代の2023年2月28日（同3月1日）の敵地・アスレチックス戦以来3年ぶりとなる。また、指名打者としては20日（同21日）のパドレスとのオープン戦に出場する予定だ。（Full-Count編集部）