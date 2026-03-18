ダンスボーカルグループ・M!LKの冠番組『M!LKじゃん！』（ABCテレビにて毎週火曜 深夜放送・関西ローカル）がスタジオを飛び出し、2026年3月15日（日）ABCテレビの隣にある大阪・堂島リバーフォーラムで番組イベントを開催した。

©️ABCテレビ

同番組は、M!LKがお悩みを抱える人たちを笑顔にするために大奮闘する番組。これまで「誰かのために汗をかく」というコンセプトで解決に当たってきたM!LKが、たくさんのお悩み相談をくれたみ！るきーず（ファンの愛称）のために大阪まで会いにやってきた！ 同イベントは、昼公演「Sweet M!LK～Day～」と夜公演「Bitter M!LK～Night～」の2部制。両公演共に『即解決！お悩M!LK』『お悩M!LK カラオケ編』『対決M!LK』の3つコーナーが繰り広げられ、笑いあり感動ありの大盛況となった。

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まずは昼公演。み！るきーずから1000通以上のお悩みが殺到した、『即解決！お悩M!LK』のコーナーからスタート。「朝が苦手で時間がない。朝食のパンを1分以内に食べる方法を教えて！」という悩みが寄せられると、ステージに用意された食パン&ミルクでメンバーが実践！ 1分以内になんとか食べ切ろうと頬張る（曽野だけ逆張りでチビチビ食べる）様子に会場が沸く。

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番組でも大好評だった『お悩M!LK カラオケ編』では、お悩みを解決する曲を選曲してカラオケで熱唱。「一歩、恋に踏み出したくなるラヴソング」というお題で、塩粼が「恥ずかしいよぉ……」と照れながらも、山中を誘って大好きな嵐の「マイガール」を一緒に歌い上げ、カラフルなペンライトが揺れるコンサートさながらの光景を生み出したり。「意中の相手に想いを伝える」楽曲では、曽野がカラオケの十八番だというORIGINAL LOVEの「接吻」をじっくりと聞かせたり。メンバーそれぞれルーツがわかる選曲で、みんなでカラオケに遊びに来たような楽しい一体感に包まれた。

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そして『対決M!LK』のコーナーでは、M!LKの代表曲「好きすぎて滅！」にちなんで、メンバーが思わず「え、好き」と言っちゃう好きなものを当てて、誰が最もメンバー想いなのかを競いあった。初めてのイベントの昼公演を終えて、佐野は「ライブではMCに長時間とれないけど。（今日は）ずっとMCみたいで楽しかったね」とコメント。曽野は「やっと大阪に来れた。レクリエーションみたいな感じで、いつものライブと違うゆったりとした時間が共有できて嬉しかった！」と笑顔を見せた。

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続いて夜公演。『即解決！お悩M!LK』では、「高校に入学して。最初の自己紹介でどう爪痕を残したらいいか教えて」という前のめりな悩みに、メンバーがボケまくりの大喜利状態に。「絵心がない」というお悩みには、絵心を伝授するためメンバーの似顔絵を披露する場面も。佐野が描いた似顔絵はあまりにそっくりで、誰の似顔絵か満場一致で即答できたほど。

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『お悩M!LK カラオケ編』では、「友達と一緒に歌って楽しいデュエットソング」のお題で吉田と山中が立候補。「1000回は歌った」という桑田佳祐の「明日晴れるかな」をデュエット。イントロで「家が近かったから、よくカラオケに行ったよね」（山中）→「それから家に帰ってゲームしてね」（吉田）→「俺らよかったな。こんな場所に立たせてもらって……」（山中）というエモ過ぎる思い出話が胸を打つ。それから、ノスタルジックに声を響かせる吉田と、艶っぽい表情で歌う山中があまりに息ぴったりで、思わず佐野も「聴き入っちゃったよ。ふたりで（ユニットの曲として）出してほしい……」と絶賛。そんな佐野は「老若男女にウケる鉄板ソング」のテーマで、母が大好きだという、 シブがき隊の「Zokkon 命」でキレキレのダンスを披露。「初めて披露したよ！」と満足げな様子だった。

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『対決M!LK』のコーナーでは、サイコロの目をそろえるチンチロ対決で真剣勝負！ 花見の席とり椅子ゲームでは、佐野との取り合いに負けた曽野が、「おしりでっかいよ！ 座ろうとおもったらボヨンって（弾かれた）。バネ尻！」とクレームを出して大爆笑。

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最後は、昼夜公演どちらも集まったみ！るきーずと一緒に、巨大なボールを転がすチーム対抗リレー対決。メンバーもフロアに降りて、み！るきーずとボールを転がし、共に汗をかく特別な体験となった。

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イベントを終えると、塩粼は「すごい楽しかったよね。けど、ただのイベントじゃなくて公開収録でもあるから。オンエアが楽しみです！ みんなも見てください！」と投げかけた。次はM!LKがどこで、どんなお悩みを解決してくれるのか楽しみに待とう。

この日の模様は後日、『M!LKじゃん！』にて一部オンエアされるので要チェックだ。当日は生配信も行われ、2026年4月12日（日）23:59までアーカイブで視聴することができる。また、会場にて販売されたオリジナルグッズもECサイトで購入することができるので、詳細は公式サイトで確認を！

取材・文＝大西健斗 撮影＝河上 良

【番組情報】

『M!LKじゃん！』ABCテレビにて毎週火曜深夜放送（関西ローカル）。ABCテレビでの放送簿TVer・ABEMAでの見逃し配信あり。

【配信チケット】

チケット購入ページ：

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2665802



チケット販売期間：

2026年3月6日（金）10:00～4月12日（日）21:00

※アーカイブ視聴は2026年4月12日（日）23:59まで



購入特典：

配信チケット購入者全員にM!LKメンバーからの【舞台袖コメントムービー】をプレゼント！！



券種：

昼公演 Sweet M!LK～Day～ 3,500円（税込）

夜公演 Bitter M!LK～Night～ 3,500円（税込）

セット券 6,000円（税込）

※購入にあたりシステム利用料・決済手数料がかかります。



※詳細は番組HPまたはチケット販売ページをご確認ください