グルメが魅力的だと思う「石川県の道の駅」ランキング！ 2位「千枚田ポケットパーク」、1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、柔らかな春風に誘われて、旬の味覚を求める旅に出かけたくなる季節です。地域の個性が光るご当地グルメや限定スイーツは、心もおなかも満たしてくれる特別な体験を与えてくれます。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「石川県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「能登の海産物や地元野菜を使った料理が楽しめる。世界農業遺産の棚田を眺めながらの食事も魅力」（20代男性／福井県）、「ふぐの唐揚げが美味しいと評判」（40代女性／福島県）、「観光名所の近くにあり、能登の特産品や地元食材を使ったグルメが楽しめそうだからです」（40代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「七尾港の新鮮な海の幸を味わえる道の駅、浜焼きや海鮮丼など能登の名物料理が充実してて、観光客にも人気があるから」（60代男性／神奈川県）、「豪快な浜焼きを堪能できるから」（40代男性／奈良県）、「地元の新鮮な魚介や特産品を使ったグルメが豊富で、味覚目的で訪れたくなる点が魅力。一人でも気軽に立ち寄れ、地域の味覚を楽しみながらのんびり過ごせそうに思った」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「石川県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：千枚田ポケットパーク（輪島市）／32票世界農業遺産に認定された『能登の里山里海』を象徴する白米千枚田に隣接し、美しい棚田の風景とともに食事が楽しめる絶景スポットです。ここでしか味わえない千枚田産のお米を使ったおにぎりや、輪島ならではの海産物加工品が人気。奥能登の厳しい自然が育んだ豊かな味覚を、日本海の潮風を感じながら堪能できます。
回答者からは「能登の海産物や地元野菜を使った料理が楽しめる。世界農業遺産の棚田を眺めながらの食事も魅力」（20代男性／福井県）、「ふぐの唐揚げが美味しいと評判」（40代女性／福島県）、「観光名所の近くにあり、能登の特産品や地元食材を使ったグルメが楽しめそうだからです」（40代男性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：能登食祭市場（七尾市）／58票七尾港に位置し、「能登の旬」がまるごとそろう巨大な市場。新鮮な魚介類をその場で焼いて食べる浜焼きコーナーや、能登牛、能登の銘菓などバリエーション豊かな食が魅力です。観光客のみならず地元の方にも愛される活気あふれる雰囲気の中で、能登の食文化を深く体験することができます。
回答者からは「七尾港の新鮮な海の幸を味わえる道の駅、浜焼きや海鮮丼など能登の名物料理が充実してて、観光客にも人気があるから」（60代男性／神奈川県）、「豪快な浜焼きを堪能できるから」（40代男性／奈良県）、「地元の新鮮な魚介や特産品を使ったグルメが豊富で、味覚目的で訪れたくなる点が魅力。一人でも気軽に立ち寄れ、地域の味覚を楽しみながらのんびり過ごせそうに思った」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)