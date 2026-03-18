川尻将由監督の初長編アニメーション映画となる『CHERRY AND VIRGIN』が、2027年に公開されることが決定した。

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当初は2022年公開予定だったが、ついに完成間近となった本作は、短編デビューアニメーション映画『ある日本の絵描き少年』で第40回ぴあフィルムフェスティバル準グランプリ、第23回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞、第74回毎日映画コンクール大藤信郎賞など多数の映画祭で賞に輝き注目を集めた川尻監督の初長編ラブストーリー。

創作に悩みくすぶりつづけるエロ漫画家の本田遼と、プロ作家になる夢に挫折した腐女子で現実の男性に苦手意識を持つ榎本亜美という、30歳前後の互いにリアルな恋愛をしたことがない2人が、あるきっかけを通して偶然出会い、とまどいながらも他者と交わって生きることの“苦しさ”と“愛おしさ”を知っていくさまが描かれる。

『ある日本の絵描き少年』と同様に実写映像素材をベースにしてアニメーションを制作する“ロトスコープ”と呼ばれる手法によって制作された本作は、実写、漫画の要素を取り入れられ、制作に参加するクリエーターの様々なデザインと世界観が1つのシーン内に描き出されている。

本作の主人公2人のキャラクターデザインはそれぞれ、エロ漫画家・本田遼は成人向け作品を中心に活躍する漫画家の高柳カツヤ、腐女子・榎本亜美は『26歳処女、チャラ男上司に抱かれました』を現在連載中の女性漫画家・仲春リョウが担当した。

さらにイメージボード・色彩設計を青春小説やライトノベルの装画で知られるイラストレーターの前田ミックが手がけ、ゲストとして漫画家・イラストレーターとして『恋愛代行』などの作品や人気VTuberのキャラクターデザインでマルチな才能を見せる西沢5ミリらが出演。西沢5ミリは本人役としてアフレコしており、自らがデザインするアバターで登場する。

あわせて公開された新映像は、クラウドファンディング支援者限定で公開されていたもので、本田遼と榎本亜美という2人の主人公が巻き起こす、ささやかながらも思わぬ大事件が捉えられている。漫画タッチをはじめ、繊細でカラフルなイラストレーション、子どものスケッチ、さらには実写カットまで、さまざまなビジュアル表現が自在に行き交う。

川尻監督は「あと一歩で完成というところまで来ることができました。色んな面で挑戦的で無理を通した作品です。もう少しだけお待ちください」と、完成を目前にした現在の心境と作品に込めた思いを語っている。

川尻将由監督 コメントあと一歩で完成というところまで来ることができました。色んな面で挑戦的で無理を通した作品です。もう少しだけお待ちください（文＝リアルサウンド編集部）