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長野県を代表するスーパーマーケット『ツルヤ』。地元食材を生かしたオリジナル商品が豊富にそろい、「ここでしか買えない」味が見つかる食の宝庫として知られています。特に軽井沢周辺の店舗は観光客からも人気が高く、「ツルヤに行くために長野へ行く」というファンもいるほど。

今回は、そんなツルヤで見つけた自分用のお土産、500円以下＆常温保存OKの商品を6つご紹介します。

果物本来のおいしさを味わえる『シャインマスカットジャム』

399円

数あるジャムの中でも、ぜひ手に取ってほしいのがこちら。ふたを開けた瞬間、ふわっと広がる上品なシャインマスカットの甘い香りが印象的です。

こんがり焼いたトーストにのせれば、朝から幸せな気分に。クリームチーズと合わせてバゲットやクラッカーにのせれば、ワインにもよく合う簡単オードブルになります。

パスタやトーストに！ アレンジ自在の「完熟トマトミートソース」

229円

ひき肉のうま味とトマトの酸味のバランスがよい、本格派のパスタソース。化学調味料不使用なのもうれしいポイントです。

パスタにかけるだけでなく、ドリアやラザニアのベースにしても活躍。忙しい日の「今日のごはんどうしよう？」という時に頼りになる一品です。

レストラン級のコク！ 「ビーフシチュー」

299円

袋を温めるだけで、コク深い味わいが楽しめるビーフシチュー。じっくり煮込まれた牛肉のやわらかさと、濃厚なソースのバランスが絶妙です。

信州産のエリンギやしめじも入っており、食べ応えも十分。パンを添えたり、オムライスにかけたりとアレンジも楽しめます。

チューブタイプで使いやすい！ 「ボトル入りなめ茸」

389円

長野土産の定番といえば、やはりなめ茸。こちらはたっぷり270g入りで389円というコスパの良さも魅力です。

シャキシャキとした食感とほどよい甘辛さで、ごはんが進む味わい。炊き立てごはんはもちろん、冷奴やパスタに合わせるのもおすすめです。

買い置き必至の「しじみの味噌汁」

159円

信州みそを使ったインスタント味噌汁。忙しい朝や、ほっとしたい夜にあると心強い存在です。

しじみのほかにも焼きなすやきのこなど種類が豊富で、いくつか買い置きしておくと便利。職場用のストックにもぴったりです。

野菜スープごと味わえる「国内産さば水煮」

159円［食楽web］

脂ののった国産サバを使った食べ応えのある缶詰。野菜スープ入りで、そのままでも食べやすく仕上がっています。

お値段以上の満足感があり、ストックしておくと重宝する一品です。

軽井沢を訪れた際にはぜひ立ち寄りたいスーパー『ツルヤ』。手頃な価格ながら味のクオリティが高く、ついまとめ買いしたくなる商品がそろっています。長野を訪れた際は、お土産にいくつか選んで持ち帰ってみてはいかがでしょうか。

（撮影・文◎豊島早苗）

※2月末、『TSURUYA御代田店』にて購入。価格は購入時点のものです。

●SHOP INFO

ツルヤ

https://www.tsuruya-corp.co.jp/